AMLO y Sedena piden a jueces actuar con rectitud en proceso contra El Marro

Desde el cuartel general de la 13 Zona Militar, en Tepic, Nayarit, el presidente Andrés Manuel López Obrador y el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) Luis Cresencio Sandoval, exhortaron al Poder Judicial para que los jueces actúen con rectitud e integridad en el proceso contra José Antonio Yépez Ortiz, alias ‘El Marro’, presunto líder del Cártel Santa Rosa de Lima, detenido la madrugada del domingo.

López Obrador apuntó que el proceso contra 'El Marro' corresponde primero al Poder Judicial del estado de Guanajuato, pero que el capo deberá responder después por delitos del fuero federal ante la Fiscalía General de la República (FGR).

AMLO y Sedena piden a jueces actuar con rectitud en proceso contra El Marro

Por ello, “vamos a estar todos pendientes para que haya justicia, no fabricar delitos, pero tampoco quitar delitos por complicidades de autoridades y delincuencia”, resaltó López Obrador.

Jueces deben actuar con responsabilidad

Durante su conferencia matutina, el jefe del Ejecutivo resaltó la importancia de que las autoridades judiciales cumplan con su responsabilidad y se aplique la ley tanto a autoridades locales como federales para que no exista impunidad.

“Todo esto que estamos padeciendo tiene mucho que ver con la impunidad, cómo autoridades de todos los niveles, de los tres niveles se han involucrado en actividades ilícitas, y esa impunidad ha llevado a que no se castigue a los responsables, no hay apego a la ley, se deja en libertad a presuntos delincuentes, tanto por jueces federales, no quiero generalizar, porque hay muy buenos servidores públicos, muy buenos jueves, honestos e íntegros, pero hemos padecido de esa impunidad”, resaltó AMLO.

El general Luis Cresencio Sandoval, titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) respaldó el llamado a los jueces, tanto local como federal, para que cumplan con su responsabilidad.

Te puede interesar: Éstas son las amenazas que ‘El Marro’ hizo a AMLO por su lucha contra el huachicol

Conferencia de prensa matutina, desde Tepic, Nayarit. https://t.co/HPRu7W0Lu7 — Andrés Manuel (@lopezobrador_) August 4, 2020

“A las autoridades de procuración de justicia, a los jueces, que cumplan con la responsabilidad que les toca, en estos momentos. El personal militar con un esfuerzo institucional debe ver reflejado el esfuerzo que harán autoridades y jueces, el resultado de su esfuerzo, de su empeño y riesgo que pusieron en realizar esta operación”, señaló.