¡AMLO y Andy Ruiz reunidos! El presidente lo recibirá en CDMX: ¡Es un ORGULLO!

Andy Ruiz, boxeador mexicano y campeón de peso completo de la AMB, OMB, FIB e IBO, quien obtuvo dicho título el sábado 1 de junio, se reunirá con Andrés Manuel López Obrador, presidente de México.

El campeón Ruiz, ha recibido decenas de invitaciones para visitar diversos programas de televisión, radio y para diversos lugares, pero de inmediato, aceptó la del AMLO, y por ello, se reunirán en la Ciudad de México la próxima semana.

El mismo Andrés Manuel, pidió al titular de la Comisión Nacional de Boxeo (Conabox), Miguel Torruco, que se pusiera en contacto con el campeón de peso completo, quien ya aceptó la invitación.

“Desde que ganó Andy, el señor presidente me dijo : ‘qué orgullo, qué honor, lo quiero conocer’. En la semana me citó, hablé con él y me dijo: ‘quiero que los busques y lo traigas, porque quiero felicitarlo personalmente, es un gran logro para el boxeo mexicano” dijo Torruco, titular de Conabox.

¡AMLO y Andy Ruiz reunidos! El presidente lo recibirá en CDMX: ¡Es un ORGULLO!

De inmediato, Miguel Torruco, se puso en contacto con el papá de Andy y le realizó la invitación de manera formal; misma que fue aceptada enseguida.

Ya se conoce la fecha de la reunión, aunque el mismo Miguel Torruco, prefiere que sea AMLO, quien revele el lugar en el que se encontrará con el campeón mexicano.

“Me gustaría que el presidente lo diga. Me dio la indicación de buscarlo y traerlo porque lo quiere conocer, será la semana que entra. Tenemos fecha confirmada, ya sabemos el lugar, y lo va a recibir el señor presidente”.