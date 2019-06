AMLO visitará todos y cada uno de los municipios de México si gana en 2021

AMLO visitará todos y cada uno de los municipios de México si ganar en 2021

Andrés Manuel López Obrador (AMLO), presidente de México, dijo que si gana la consulta ciudadana sobre la renovación de su mandato en 2021, hará una gira por todos los municipios del país.

"Espero ganar en esa consulta para continuar y entonces sí me va a alcanzar el tiempo para recorrer todos los municipios" dijo AMLO, el tabasqueño más querido de México durante un mitin en Puebla.

Además, AMLO presidente, dio en su visita a Puebla, que los fraudes electorales y la manipulación de procesos electorales se han acabado, y por ello, ahora se respeta la voluntad ciudadana.

Andrés Manuel López Obrador (AMLO), argumentó que la victoria de Miguel Barbosa, como gobernador de Puebla, es un claro ejemplo de ello.

Durante su visita a Puebla, AMLO, reveló el motivo de porqué no pasa tanto tiempo en su oficina.

"AMLO presidente, dijo que está acostumbrado a recorrer el país.

Estoy acostumbrado. No me hallo en la oficina, no me hallo en el Palacio. Tengo que andar en los pueblos porque así inicié mi lucha y así quiero continuar” dijo Andrés Manuel López Obrador.

