AMLO: "viejo y chocheando" seguiré en lucha por las generaciones futuras afirma

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) lanzó un mensaje no solo a quienes le critican su edad, sino a todo México al asegurar que aún así que está “viejo y chocheando”, va a seguir en la lucha por sacar adelante al país, porque no lo hace por su generación, ni por esta sino por las generaciones futuras.

Desde el estado de Durango, el mandatario dio un discurso en el Hospital de Guadalupe Victoria, en Rodeo, Durango, fue ahí donde respondió a todos aquellos que le han criticado su edad, afirmando AMLO que tienen razón con su edad, pero fue su generación la que dejó a México como está ahora, por lo que solo le resta luchar por hacer el cambio, cuestionando entonces lo que se le heredará a los hijos, nietos y demás generaciones si no se lucha por hacer un cambio.

“Tiene razón los que dicen que ya estoy viejo, que ya estoy chocheando, sí, pero no estoy luchando por mí, o por nuestra generación, estamos luchando por los que vienen detrás de nosotros, nuestros hijos, nuestros nietos ¿o no es así?"¿Qué no somos responsables todos de crear esta crisis, está generación? indicó López Obrador.

Conferencia de prensa matutina, desde Durango, Durango. https://t.co/TNqYfWL0GP — Andrés Manuel (@lopezobrador_) 9 de agosto de 2019

El mandatario nacional señaló que nunca habíamos estado tan mal, puesto que nuestros padres no nos dejaron así el país, incluso afirmó que estaba mejor México cuando nuestros padres nos lo entregaron, por lo que urgió a sumarnos a una transformación por el bien del futuro de los nuestros.

“Si no nos apuramos y hacemos la tarea, ¿qué le vamos a entregar a nuestros hijos, a nuestros nietos? Nos lo van a reprochar, nos van a decir '¿y tú qué hacías mientras estaban saqueando al país?”, aseveró el presidente AMLO.

Junto al Jefe del ejecutivo, estuvo el secretario de Salud, Jorge Alcocer; así como el director del IMSS, Zoé Robledo, así como el mandatario estatal, José Rosas Aispuro.

El presidente AMLO afirmó que pese a los paros y protestas realizadas el jueves por diversas organizaciones campesinas quienes demandaban un diálogo con el mandatario, que se están presentando, dijo firmemente que no dará ni un paso atrás, señalando que continuará con la entrega de recursos al campo.

AMLO aseguró que el Programa de Apoyo Directo al Campo denominado Procampo, se volvió en Producción para el Bienestar, de tal forma que se darán los apoyos tanto a ejidatarios como a productores del campo, pero esto se harán de forma directa ya sin intermediarios.

“Ya nada de esto (recursos) se va a entregar a través de intermediarios, todo directo con su tarjeta, nada de que 'yo soy de la organización Francisco Villa Independiente y dame a mí el dinero y yo lo voy a repartir'; ¡no primo hermano, eso ya se acabó. Porque así no llega o llega con moche, con piquete de ojo y queremos que llegue completo, esto no le gusta a algunos, nos están haciendo movimientos y paros pero no voy a dar ni un paso atrás, ya saben cómo soy yo de terco y de perseverante, directo para la gente”, indicó López Obrador.

Video: Andrés Manuel López Obrador.