AMLO toma el primer vuelo comercial rumbo a Veracruz de su sexenio

AMLO toma el primer vuelo comerciante rumbo a Veracruz de su sexenio

Andrés Manuel López Obrador dio entrevistas a los medios de comunicación minutos antes de abordar el avión comercial que lo llevaría Veracruz ya como Presidente de la República. El mandatario mexicano, dijo que su primer sentimiento ante el cargo que ahora posee, es “responsabilidad”.

Mencionó que el 2 de diciembre por la mañana, recibió el primer parte de seguridad como Presidente y dijo “no es que no haya delitos, pero no hubo nada extraordinario”. Aunque AMLO presidente, no quiso hablar de política, aprovecho las cámaras y micrófonos para felicitar a, equipo de futbol de los Pumas, quienes pasaron a la siguiente ronda de la liga.

Cientos de personas, se acercaron al nuevo mandatario mexicano cuando llegó al aeropuerto de la Ciudad de México, para pedirle fotografías. Directores de Aeromar, lo acompañaron en su primer vuelo como presidente con destino a Veracruz.

Ya en el aire, el capitán de la aeronave, dio la bienvenida a través del audio y los pasajeros respondieron con aplausos.

En el vuelo, AMLO, estuvo acompañado de cuatro personas: tres mujeres y un hombre, quienes lo cuidarán al presidente de México, ya que el Estado Mayor Presidencial, no tendrá más esa tarea.