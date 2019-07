AMLO tiene un guía espiritual que lo acompaña ¿de quién se trata?

Tolstói, es el guía espiritual que acompaña al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO); se trata de un escritor ruso que ha sido pieza esencial en la formación espiritual del tabasqueño.

Por lo que para entender el cristianismo y admiración que AMLO siente por Jesucristo basta con leer las obras del autos León Tolstói, citas que incluso el presidente ha dicho en sus discurso.

Desde años atrás, AMLO se ha declarado abiertamente cristiano y no esconde que es un seguidor de la vida y obra de Jesucristo.

Asimismo, en diversa ocasiones el presidente de México ha dado a conocer los libros que marcaron su formación, los cuales son: “Cuál es mi fe” y “La Iglesia y el Estado y El Reino de Dios está en vosotros”, ambos corresponden a obras del autor ruso.

Libro cuál es mi fe

Cabe señalar que AMLO hace innumerable veces un “uso político” de la región, ya que en diversas ocasiones ha incluso en sus discurso referencias bíblicas.

AMLO presidente señaló en meses anteriores, que es seguidor de Jesús, Cristo porque él defendía a los pobres y estaba en contra de los oprimido y “en esa religión tenemos prohibido permitir la corrupción, me prohíben los lujos y la fantochería”.

Esto debido a un acontecimiento que le fue señalado tiempo atrás, que en los actos públicos no cantaba el Himno Nacional, por eso señaló que “dicen que por esa relación (la religión de AMLO) no canto el himno nacional, eso no me lo prohíben”.