AMLO tiene confianza en que va a haber acuerdo con Donald Trump

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), se mostró optimista con los logros previos realizados por la delegación mexicana en Washington encabezada por el canciller Marcelo Ebrard con la finalidad de que los impuestos arancelarios proyectados por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump para los productos mexicanos no se lleven a cabo.

Paralelamente agradeció López Obrador la solidaridad de diversos sectores para zanjear esta situación.

“La reunión de mañana es importante y se va a lograr llegar a un acuerdo antes del día 10, además de que ya la delegación mexicana se ha entrevistado con diversos funcionarios lo que es muy fructífero” indicó AMLO.

López Obrador, reiteró que esperan se logre un acuerdo mediante el diálogo y no se llegue a la confrontación.

Andrés Manuel López Obrador (AMLO) dijo que va a estar pendiente y que estará en la frontera norte este fin de semana en Tijuana, Baja California y dentro de una semana estará en Chihuahua. Además de que seguirá visitando otros lugares fronterizos.

En otro contexto López Obrador dijo que se cumplen 50 años del accidente en donde perdió la vida el político tabasqueño Carlos Madrazo.

También expresó AMLO que se presenta una lista de quienes hacen turismo político y que no debe haber privilegios y que están en la austeridad republicana. Cuando existe derroche y canonjías es corrupción, se pensaba que era “normal” la prepotencia y el presupuesto se hacía sin control y que los funcionarios no tenían moral, no interesaban los medios sino el fin de hacer riqueza.

“Por eso esa subcultura se tiene que acabar y eso de político pobre es pobre político, se tiene que acabar de ahí que las transformaciones políticas pacíficas son más profundas que las armadas”. Señaló López Obrador

Por eso el presidente André Manuel López Obrador recalcó que los grandes empresarios no pagaban impuestos.