AMLO temas de la conferencia viernes 14 de agosto: Perdón a Calderón

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) en su conferencia de prensa matutina desde Acapulco, Guerrero dijo este viernes 14 de agosto, que ya perdonó al exmandatario Felipe Calderón quien, asegura, le robó la presidencia en 2006.

"Está enojado el expresidente Calderón conmigo, dice que hay persecución política. Nada de eso. Yo ya lo perdoné, nos robó la presidencia, él lo sabe, pero yo no odio", afirmó.

Agregó que este tema Felipe Calderón debe verlo con el juez de Estados Unidos que lleva el caso de Genaro García Luna, extitular de la Secretaría de Seguridad Pública durante la administración de Calderón.

"No es conmigo, es con el juez que está investigando el caso de García Luna, ni modo que yo vaya a decirle al juez de EU 'ya no investigues, exonera a García Luna'. Eso no lo puedo hacer, obviamente no me corresponde, es un asunto del Gobierno estadounidense. Ahora, si está pensando que yo tengo influencias hasta para decidir lo que está haciendo este juez en Nueva York, entonces sí ya está exagerando, ¿no?", añadió.





Temas relevantes de la conferencia mañanera de AMLO

Acapulco un ejemplo sobre baja en incidencia delictiva

Tras detención de 'El Marro', descienden homicidios en Guanajuato

Regreso a clases debe ser formal y profesional

Sinaloa debe confirmar asesinato de presunto hijo de 'El Señor de los Cielos’

Encuentran toma clandestina en ducto Tuxpan-Azcapotzalco

Durante su acostumbrada conferencia de prensa matutina, López Obrador entre otros temas que se ha trabajado de manera coordinada con el gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo, en materia de seguridad y presentó el programa de entrega de fertilizantes que se lleva a cabo en el estado.

Por su parte, el gobernador Héctor Astudillo resaltó que en Guerrero ha disminuido la incidencia delictiva, "Acapulco es un ejemplo de una ciudad que ha disminuido notablemente sus números, ha mejorado”.

Sobre este tema, el titular de la Secretaría de Marina (Semar), Rafael Ojeda Durán, informó que Acapulco, Chilpanchingo, Iguala y Zihuatanejo son los municipios de Guerrero "que tienen mayor índice delictivo" y agregó, que del total de delitos ha bajado hasta 32 por ciento.

AMLO realizó en su gira de trabajo su conferencia matutina en Guerrero

En otro contexto, López Obrador afirmó que tras la detención de 'El Marro', Guanajuato ya no ocupa el primer lugar en homicidios dolosos, "a partir de la detención del jefe de cártel de Santa Rosa de Lima se ha observado una disminución de homicidios, no han desaparecido, pero sí ya no está en primer lugar Guanajuato.

Sobre el próximo retorno a clases, el jefe del ejecutivo dijo que se trabaja para que el regreso a clases el 24 de agosto "sea lo más formal posible, lo más profesional, que no sea un curso más, algo para entretener a los niños, a los adolescentes, sino el plan educativo", pues aclaró que en la medida en que la pandemia de coronavirus vaya disminuyendo "vamos a regresar a las clases presenciales.

Al ser cuestionado sobre la localización de una toma clandestina, el presidente reveló que se encontró un ducto Tuxpan-Azcapotzalco, y ya se estaba actuando en consecuencia.

Por su parte, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Alfonso Durazo, quién también participó en la conferencia de prensa indicó que le corresponde a las autoridades de seguridad de Sinaloa precisar datos sobre el asesinato del presunto hijo de 'El Señor de los Cielos' en el municipio de Navolato.

"La confirmación del nombre del fallecido corresponde a la procuraduría de justicia de Sinaloa, quien hará la precisión correspondiente", manifestó.