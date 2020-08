AMLO temas de la conferencia miércoles 26 de agosto: FGR caso Lozoya

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) en su conferencia de prensa matutina desde Torreón, Coahuila aseguró que el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, tiene absoluta libertad para investigar a los señalados en la denuncia de hechos presentada por Emilio Lozoya, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex).

"El fiscal es un hombre con criterio, que tiene la arrogancia de sentirse completamente libre. Entonces vamos a esperar, no nos adelantemos", apuntó.

Asimismo, AMLO enfatizó "Llevábamos siglos con un régimen centralizado, autoritario, donde el presidente hacía y deshacía. Entonces va a llevar algún tiempo aceptar que hay una nueva realidad, que el fiscal ahora tiene una encomienda importantísima. Estoy seguro que no va a simular".

Durante su acostumbrada conferencia de prensa matutina, el presidente López Obrador añadio que la Fiscalía General de la República (FGR) no se ha solicitado a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) indagar el manejo de recursos ligados a la denuncia de Emilio Lozoya, "no han hecho ninguna solicitud al Ejecutivo, en este caso a la oficina de investigación financiera, no tengo yo información de que hayan solicitado pruebas sobre manejos de dinero, no existe, o sea, creo que no es el momento del proceso.

Por otro lado, el Presidente indicó que dará instrucciones para que se revele la información sobre el contrato entre Nacional Financiera (Nafin) y filial de Odebrecht que ha sido clasificada como confidencial, "toda la información se va a poner a disposición, no somos tapadera de nadie".

Explicó que la información será sobre cómo se dieron los créditos "porque fue Nacional Financiera y el Banco de Comercio Exterior, un hijo del presidente De la Madrid era el de Nacional Financiera, y el actual gobernador del Banco de México también, estaba en Hacienda y luego fue director del Banco de Comercio Exterior cuando estos créditos".

En un mensaje a los gobernadores, López Obrador explicó que en el manejo de recursos se tiene que actuar con equidad y honestidad, luego de que el gobernador de Durango solicitó que "se considere en el aumento de recursos en el próximo presupuestos de egresos de la federación que vayan orientados a seguir mejorando la infraestructura que haga la entidad más competitiva".

"Los gobernadores tienen derecho legítimo a solicitar más recursos, pues es su función o parte de su trabajo, velar porque lleguen recursos a sus estados, nada más que somos parte de un sistema federal y tenemos que manejar las riquezas de México con equidad, con honestidad, cuidar el presupuesto público que es dinero del pueblo", comentó.

El titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Luis Cresencio Sandoval, informó que Coahuila ocupa el lugar 30 a nivel nacional en homicidio doloso y Durango está en el sitio 28, "ambos con el delito hacia la baja".

Detalló que los municipios de la zona con mayor índice delictivo en Coahuila son Saltillo, Torreón, Monclova, Piedras Negras y Acuña. Y en Durango son Durango, Gómez Palacio y Lerdo; "el narcomenudeo es el delito con mayor índice, ya lo mencioné, tiene el primer lugar nacional".