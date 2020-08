AMLO temas de la conferencia miércoles 19 de agosto: Regulación de la mariguana

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) en su conferencia de prensa matutina desde Querétaro este miércoles 19 de agosto, señaló que la iniciativa para la regulación de la mariguana debe ser resuelta por el Senado, pues está emplazado para hacerlo.

"Esta iniciativa sobre la regulación, el uso con fines médicos de la mariguana, ya lleva tiempo ahí. Incluso están emplazados legalmente a resolver", indicó.

El comentario surgió tras ser cuestionado sobre una reciente reunión con el senador Ricardo Monreal, quien dijo después del encuentro que se trató el tema de la regulación de la mariguana.

López Obrador recalcó la división de poderes, debido a que el legislativo es independiente del ejecutivo, pero adelantó que el Senado sí decidirá de manera libre sobre este asunto, y que habrá una reforma legal.

Durante su acostumbrada conferencia de prensa matutina, López Obrador dijo entre otros temas que todavía está pendiente en el Congreso su iniciativa para que el presidente de la República pueda ser juzgado por cualquier delito "como cualquier ciudadano".

"Esa iniciativa la presenté hace más de un año y la han modificado, no hay acuerdo y ahora vuelvo a insistir para que, si se puede, sea la primera iniciativa en aprobarse si así lo deciden los legisladores, que en septiembre ya se termine con el fuero presidencial", añadió

En torno al proceso electoral, el mandatario pidió que las elecciones de 2021 sean "limpias y libres, que el pueblo decida sin ninguna presión, sin ningún condicionamiento, con absoluta libertad", pues aseveró que denunciará si se entera que hay "gobiernos municipales estatales, funcionarios o secretarías del gobierno federal interviniendo en las elecciones".

"Los voy a denunciar, estoy obligado a hacerlo. De una vez lo anticipó, porque no voy a dejar pasar eso, nos ha hecho mucho daño el fraude electoral, es como un crimen", destacó.

En la conferencia de prensa estuvo presente el gobernador de Querétaro, Francisco Domínguez Servién acusó que el ex director de Pemex, Emilio Lozoya, "ha pretendido involucrarme, con una bajeza inaudita, en actos de corrupción, ha aportado sólo sus dichos que valen lo que su prestigio, nada", luego del video en donde se observa a dos ex funcionarios panistas del Senado recibiendo dinero de presuntos sobornos.

"De manera perversa se filtró un video en el que aparece una persona de mi confianza, lo removí de su cargo para que apele al derecho que le convenga. Por mi parte no tengo nada que temer, nada de que avergonzarme y nada que ocultar. Los dichos del señor Lozoya son una infamia", agregó.

Por su parte, quien también estuvo presente fue el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Luis Cresencio Sandoval, detalló que en Querétaro se han detectado 418 tomas clandestinas, con San Juan del Río al frente al sumar 248. Indicó que el estado ocupa el sitio 25 a nivel nacional en homicidios dolosos con 282 casos, "muy alejado de la media nacional"; sin embargo por cada 100 mil habitantes "todavía se aleja más al 27 lugar" .

Por último, el presidente Andrés Manuel López Obrador declaró que no ha mejorado el puerto de Veracruz durante el tiempo que ha sido operado por la empresa que tiene la concesión por 100 años para su manejo, "tampoco se puede decir que durante este tiempo ha mejorado mucho el puerto de Veracruz; si hablamos en volúmenes de carga, no es así son otras las circunstancias, pero en manejo de contenedores tanto Manzanillo como Lázaro Cárdenas tienen más manejo que Veracruz y no olvidar que fue el principal puerto por siglos.