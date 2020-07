AMLO temas de la conferencia matutina 31 de julio: Se garantizan medicamentos de calidad

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) en su conferencia de prensa matutina que encabezó la firma del acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para la adquisición de medicamentos, vacunas y equipo médico.

En el marco del acuerdo realizado durante la conferencia de prensa matutina aseguró el mandatario que con este convenio se garantiza "obtener todas las medicinas de buena calidad, a bajo precio y sin corrupción".

Asimismo, AMLO resaltó que por fin se va a resolver de fondo el problema del abasto de medicamentos, pues se ha llegado al extremo de distribuir medicamentos adulterados que han causado la muerte de personas.

“Hay pruebas que han imperado la corrupción en la compra de medicamentos”.

Durante la conferencia de prensa matutina, en la que también participó el canciller Marcelo Ebrard comentó que con el acuerdo se garantiza el abastecimiento de medicamentos de lo que se necesita en 2021 y hasta 2024.

Señaló que probablemente sea la licitación más grande que tiene la ONU con un solo país. "Es la primera vez en la historia que se le encarga a una agencia internacional una licitación de esa naturaleza".

Dijo que existía un mercado monopólico en la distribución de las medicinas, por lo que ahora se establecerá una empresa del Estado mexicano para este fin.

Se trabajará con Insabi en licitaciones: UNOPS

Fernando Cotrim Barbieri, representante de UNOPS, manifestó que con la firma de este convenio se habrá de trabajar con el INSABI para las licitaciones en la compra de los medicamentos, además de investigaciones de Mercado sustantiva, amplia y profunda para implementar las estrategias de adquisiciones.

Puntualizó que con ello se habrán de lanzas las bases de licitación para que las farmacéuticas puedan participar en las adjudicaciones de los medicamentos.

Julio Villarreal informó devolución de 200 mdd

López Obrador dio a conocer que el presidente de Grupo Villacero, Julio Villarreal, fue quien le informó la decisión de devolver al gobierno 200 millones de dólares que se pagaron de sobreprecio por una empresa de fertilizantes vinculada a Emilio Lozoya, ex director de Pemex.

Aseguró que la devolución de ese dinero "es una especie de reparación del daño" que, además, podría ayudar a los implicados.

AMLO dice que buscará recuperar el dinero de García Luna

Hay dinero que se busca recuperar de García Luna

El Presidente determinó que la extradición a México del ex secretario de Seguridad Pública (SSP), Genaro García Luna, es importante porque hay dinero de por medio que se quiere recuperar, "nos importa la extradición porque aquí también hicieron negocios y hay dinero de por medio, nosotros queremos a ver qué se recupera".

En otro tema, el mandatario dijo que cuando se acabe la corrupción, entonces usará cubrebocas, luego de que el PAN en la Cámara de Diputados anunció que interpondrá un amparo ante el Poder Judicial de la Federación para obligar a López Obrador a usar cubrebocas como medida de prevención ante el covid-19.

"Estaba viendo que el PAN presentaron una denuncia para que yo me ponga cubrebocas, me voy a poner tapaboca cuando ya no haya corrupción; hagamos ese acuerdo", declaró.