AMLO temas de la conferencia matutina 12 de agosto: EPN y Calderón deben declarar

AMLO temas de la conferencia matutina 12 de agosto: Peña Nieto y Calderón deben declarar

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) en su conferencia de prensa matutina desde Palacio Nacional dijo este miércoles 12 de agosto, que los expresidentes Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto deben ser llamados a declarar por la denuncia presentada por Emilio Lozoya, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), ante la Fiscalía General de la República (FGR).

"Lo que debe de quedar claro es que con esta denuncia que presenta el señor Lozoya y que da a conocer el fiscal Alejandro Gertz Manero, implica que sean llamados a comparecer, que declaren los dos expresidentes, entre otros servidores públicos. Tiene que declarar el expresidente Calderón y el expresidente Peña", afirmó

López Obrador remarcó que lo mismo aplica para los legisladores que son señalados en la denuncia presentada por el exdirectivo Emilio Lozoya de la empresa del Estado.

"Todos tienen que declarar. Eso creo que es por procedimiento", comentó.

Sobre un posible juicio contra los exmandatarios, López Obrador manifestó que este se decida mediante proceso de consulta ciudadana.

Durante su acostumbrada conferencia de prensa matutina, López Obrador entre otros temas que dio a conocer que los 'cachitos' para la rifa del avión presidencial que no se vendan se destinarán al Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi).

Mientras que el director de la Lotería Nacional, Ernesto Prieto, detalló que los lunes y jueves se realizan los ejercicios para el sorteo que será el 15 de septiembre a las 16:00 horas, "van a ser más de 25 jóvenes los que nos van a ayudar a cantar los números premiados".

Reunión con gobernadores

El Presidente López Obrador reiteró que el miércoles se reunirá con gobernadores en San Luis Potosí; sin embargo, aclaró que todavía no se define la agenda de temas a tratar, pero aseguró que "no vamos a pelear, si no a qué voy, vamos a dialogar y a buscar opciones, alternativas, a los problemas en beneficio de la gente".

En relación al asesinato de Luis Miranda Cardoso, padre del ex secretario de Desarrollo Social (Sedesol), Luis Miranda Nava, y reveló que el gabinete de seguridad expresó su disposición para colaborar en el caso, "corresponde a las fiscalía del Estado de México investigar y aclarar nosotros estaríamos en disposición de ayudar para conocer lo que sucedió”.

Nuevo etiquetado en alimentos

El Presidente celebró las nuevas disposiciones del etiquetado frontal para alimentos y bebidas procesados, "celebró que en algunos productos industrializados ya está apareciendo el nuevo etiquetado, porque no es sólo prohibir, es orientar, informar, que tengamos información suficiente".

AMLO descarta rebrote de coronavirus

López Obrador descartó que en México haya un rebrote de covid-19, "creo que vamos bien, desde luego es una enfermedad terrible que produce mucho dolor, que le causa la muerte a muchas personas, pero de acuerdo al informe que tenemos está perdiendo fuerza, no tengo información de rebrotes, se ha ido abriendo poco a poco la economía, está saliendo la gente.

