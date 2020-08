AMLO temas de la conferencia martes 25 de agosto: Pío López Obrador

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) en su conferencia de prensa matutina desde Palacio Nacional en la Ciudad de México (CDMX), dijo que está dispuesto a declarar ante la Fiscalía General de la República (FGR) por los videos en los que David León entrega dinero a su hermano, Pío López Obrador.

"Siempre he hecho de mi vida pública una línea recta, por eso no tengo ningún temor para ser investigado y estoy dispuesto a declarar y participar en todo lo que se me involucre. En este caso de mi hermano claro que voy a declarar, si me convocan de la Fiscalía", dijo.

El presidente AMLO ya había pedido el viernes pasado que dichos audiovisuales fueran entregados a la Fiscalía para su análisis. En tanto que León Romero, quien también aparece en los videos, manifestó que se presentará ante las autoridades para esclarecer su participación.

Temas relevantes de la conferencia mañanera de AMLO

Denuncia de Lozoya y juicio a García Luna, momento histórico

Por pandemia, no hubo endeudamientos

AMLO: Me subí al avión presidencial porque necesitamos vender 'cachitos'

Más de 80% de muertos por coronavirus tenía enfermedad crónica

México participará en estudios de vacuna contra covid-19 de Italia

Gobierno presenta proyecto del Parque Ecológico Lago de Texcoco

Durante su acostumbrada conferencia de prensa matutina, López Obrador dijo entre otros temas la denuncia de Emilio Lozoya y el juicio a Genaro García Luna son un "momento importante, estelar en la historia de México y debemos de ver lo positivo, tenemos la gran oportunidad los mexicanos de desterrar la corrupción, si no de manera definitiva para ser objetivos, sí de alejarla por mucho tiempo de la vida pública".

"En el caso de los ex presidentes no me vayan a acusar de vengativo o de verdugo, hay manera de conformidad con la Constitución de que se lleve a cabo una consulta y que lo decidamos entre todos", agregó.

En otro tema el mandatario puntualizó que la economía de México está recuperándose ante la crisis por coronavirus, "no caímos en la tentación de endeudarnos como lo hicieron otros países que con la pandemia se endeudaron como nunca, entonces va a pasar la pandemia, tiene que pasar, ya está pasando afortunadamente y se va a poder observar cuál fue la mejor estrategia en lo económico”.

Sobre su visita al avión presidencial manifestó que para hacer un video y promocionar los 'cachitos' de la Lotería Nacional para la rifa de la aeronave, "necesitamos vender los 'cachitos' antes del día 15, ya se han vendido, pero falta y son pocos días”.

AMLO abordó temas de relevancia este 25 de agosto

En la conferencia de prensa mañanera, también lo acompañaron el Secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard quien informó que México participará en los estudios clínicos de la vacuna contra coronavirus que desarrolla Italia.

"Nos informaron que el Instituto Nacional de Enfermedades Infecciosas Lazzaro Spallanzani nos llamó para que nuestro país participe en los estudios clínicos de la vacuna GRAd-COV2", dijo.

Sobre el tema del Covid-19 el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, afirmó que en México "la mitad de la población fallece por enfermedades crónicas asociadas con una mala nutrición", pues más de 80 por ciento de las personas que han muerto por covid-19 tenían alguna enfermedad crónica.

TE PUEDE INTERESAR: AMLO sube al avión presidencial par promover venta de cachitos

Entorno al tema de Texcoco, la directora de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Blanca Jiménez, presentó el proyecto del Parque Ecológico Lago de Texcoco, junto con el director del parque, Iñaki Echevería, quien destacó que se buscan "recuperar 12 mil 200 hectáreas con una sola restauración ecológica con espacios de uso público en beneficio de todos los habitantes del Valle de México". Detalló que se estima su reapertura en 2021 con eventos públicos.