AMLO temas de la conferencia martes 18 de agosto: Sobornos muestran inmundicia

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) en su conferencia de prensa matutina desde la Ciudad de México este martes 18 de agosto, presentó el video de supuestos sobornos vinculados al caso de Emilio Lozoya, exdirector de Pemex.

"Este video que se dio a conocer es bastante fuerte. Muestra la inmundicia del régimen de corrupción que imperaba, porque todo este dinero se utilizaba para comprar voluntades, conciencias, para comprar votos", comentó el mandatario.

López Obrador dijo que el video apenas se dio a conocer en algunos medios, pero que no se difundió tanto como sí se hizo, añadió, con el video del caso René Bejarano.

"Se ha difundido el video pero no mucho, porque los medios no le están dando la importancia que tiene, no es el video de René Bejarano, eso se difundió pero a nivel nacional e internacional y este veo que apenas en las redes sociales, las grandes televisoras no tienen exposición”, señaló.

Temas relevantes de la conferencia mañanera de AMLO

Día cero para iniciar con vacuna contra covid-19 en México: Ebrard

AMLO comenta sobre destitución de funcionario de Querétaro

Carta de Rosario Robles

Empresa recibe concesión por 100 años en Veracruz

Segundo Informe de Gobierno: será en Palacio Nacional

Prepara gira por el norte de México

Durante su acostumbrada conferencia de prensa matutina, López Obrador dijo entre otros temas que la figura de testigo colaborador podría aplicarse en otros casos, tras la acusación de Rosario Robles sobre justicia selectiva, "eso tiene que ver con la fiscalía, pues si ya se dio ese beneficio al señor Lozoya debe aplicarse a todo el que quiera informar, además es sano, es un mecanismo que se usa a nivel internacional en Estados Unidos, es un mecanismo común".

En otro orden de ideas, el secretario de Relaciones Exteriores (SRE), Marcelo Ebrard, informó que se reunió con 19 países de América Latina y del Caribe en la cual se acordó que el precio de adquisición de la vacuna contra el covid-19 será entre tres y cuatro dólares, "en el caso de México la vacuna va a ser gratuita".

Detalló que en México se "va a hacer el armado final de la vacuna, de aquí se va a hacer la distribución a todos los demás países". "O sea, digamos que ayer fue el día cero para estar listos", destacó.

AMLO mostró un video sobre el caso Lozoya

Por otro lado, el presidente López Obrador aseveró que "no se debe condenar a nadie sin las pruebas, sin que un juez declare culpable al supuesto delincuente"; sin embargo, afirmó que cree que la grabación es cierta "porque él tomó la decisión de despedir a una de las personas que aparece en este video y además expresó su decisión de informar, de dar la cara". Luego de que el gobernador de Querétaro, Francisco Domínguez Servién, cesó de su cargo como secretario técnico a Guillermo Gutiérrez Badillo por aparecer en un video.

Empresa recibe concesión por 100 años en Veracruz

El mandatario mexicano dio a conocer que esta mañana se enteró que el manejo del puerto de Veracruz fue concesionado a una empresa primero por 50 años y 10 días después de la elección de 2018 se aumentaron otros 50 años, por lo que buscará que se revoque el contrato.

"Me acabo de enterar que el puerto de Veracruz se lo concesionaron a una empresa, primero por 50 años y, 10 días después de que ganamos, esa empresa amplió a 50 años más, imagínense esa concesión de un siglo. No voy a darla a conocer ahora, pero sí vamos a buscar que se revoque el contrato", agregó.