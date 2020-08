AMLO temas de la conferencia lunes 31 de agosto: Consulta juicio a expresidentes

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) en su conferencia de prensa matutina desde Palacio Nacional, en la Ciudad de México (CDMX), insistió hoy en que se realice la consulta popular para enjuiciar a los ex mandatarios y reiteró que aguardará a que se agoten las otras dos opciones.

Agregó que la recolección de firmas ciudadanas o que una tercera parte de los legisladores lo promueva, antes de que él intervenga directamente solicitando el procedimiento a la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

El presidente AMLO Enfatizó en cumplir las fechas previstas para promover el trámite, del primero al 15 de septiembre, pero planteó la necesidad de reformar el artículo 35 de la Constitución para que las consultas no se efectúen solamente cada tres años.

“Si los legisladores no hacen el trámite lo voy a hacer yo", dijo en la conferencia matutina.

Durante su conferencia de prensa matutina, el presidente López Obrador señaló que hay que respetar la ley y evitar maniobras, luego de la disputa del Partido del Trabajo y del PRI por la presidencia de la Cámara de Diputados, "hay que respetar la legalidad y no hacer lo mismo de antes, nada de maniobras por cargos, es decir, hacer cosas que a todas luces son indebidas, se tiene que respetar; actuar con rectitud, no estar maniobrando de última hora por los cargos".

López Obrador adelantó que el primer párrafo de su Segundo Informe de Gobierno trata sobre la corrupción, "es tan importante acabar con la corrupción que les adelantó, y no lo voy a ir a escribir ahora porque ya tengo la primera versión, ya tengo el borrador, el primer párrafo del informe de mañana es sobre la corrupción, ya con eso le contestó".

Agregó que en agosto se han creado 90 mil empleos en lo que va de agosto, "si salen bien los dato de estos días que nos faltan por registrar, ya tenemos 90 mil recuperados, espero que sean 100 mil, de un millón perdidos; entonces, ya se detuvo la pérdida de empleos formales y espero que sigamos ganando; en medida que se va normalizando la actividad productiva, vamos a ir recuperando los empleos perdidos".

El presidente AMLO realizó su conferencia desde la Ciudad de México

"Fue, creo yo, acertado abrir desde el 1 de junio la actividad productiva en algunas ramas de la economía como la industria automotriz, de las autopartes, de la construcción y la minería", indicó.

El mandatario afirmó que la crisis económica por covid-19 es la más profunda en un siglo, "lo importante es que vamos a salir rápido, no va a ser una crisis prolongada". Y aseveró que el país va "avanzando poco a poco, pero vamos saliendo de esta pesadilla de la pandemia".

"Es la crisis mundial más profunda que se haya presentado en los últimos 100 años, en un siglo, en Europa no se veía una caída de la economía desde la segunda guerra mundial. En Estados Unidos no se veía una caída de la economía como la actual desde la crisis de 1929-1933 y nosotros no habíamos caído en lo económico, como ahora, desde 1932", dijo el presidente.