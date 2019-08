AMLO sobre caso Robles: No es un asunto nuestro; no soy Poncio Pilatos

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) dijo referente al caso de Rosario Robles "No es un asunto nuestro; no soy Poncio Pilatos" al aseverar que será el juez que resuelva la situación de la ex titular de la Sedesol durante el sexenio de Enrique Peña Nieto.

Fue este martes por la mañana cuando luego de varias horas de audiencia, el juez de control, Felipe de Jesús Delgadillo Padierna, dictaminó la vinculación a proceso a la ex secretaria de Desarrollo Social (Sedesol), Rosario Robles, de tal forma que fue ordenada la prisión preventiva justificada por un periodo de dos meses en el penal de Santa Martha Acatitla indicó.

Rosario Robles quien desde el inicio de su proceso se mostró con la disposición de acudir al llamado de la justicia, dijo con entereza al Juez que ella por voluntad propia había decidido enfrentar el proceso que se le sigue señalando que desde hace más de 20 años ha vivido en la misma casa y no pretendía abandonar su país.

Basta de hacer análisis de la realidad, lo que necesitamos es la acción. Conferencia matutina. https://t.co/zwfmhFaG2R — Andrés Manuel (@lopezobrador_) August 13, 2019

Mientras tanto el mandatario federal, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) se mantuvo neutral ante los cuestionamientos de la prensa sobre este caso, sin embargo no dejó de la lado en que confía en la justicia de México y será esta quien se encargue de esclarecer este caso, refiriendose a Rosario Robles.

Desde Palacio Nacional, Andrés Manuel López Obrador puntualizó la importancia y aún más la necesidad de que esté presente siempre un “auténtico Estado de derecho, no como antes que era un Estado de cohecho”.

Referente a acusaciones en contra de más exfuncionarios de la administración de Enrique Peña Nieto en una presunta participación en actos de corrupción con los que deterioraron al erario de México, AMLO indicó que serán las autoridades competentes las encargadas de investigar y no él pues no es su función ni investigar ni encarcelar a nadie, de eso se encargará la justicia aseveró.

“Si hay otros funcionarios públicos, es parte de la investigación y es también responsabilidad de la autoridad competente. Estamos ante dos instancias autónomas, independientes, primero la Fiscalía y el Ministerio Público, independiente del Ejecutivo” dijo AMLO.