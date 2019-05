AMLO sin ‘broncas’ con Krauze, solo le recordó que escribió del hampa periodística, aseguró

Andrés Manuel López Obrador (AMLO), presidente de México dejó en claro que él no tiene ningún problema con el historiador y empresario Enrique Krauze, pero si sostuvo que a Krauze se le pudo haber olvidado que en su libro "Por una democracia sin adjetivos" habría escrito acerca del hampa periodística, indicó López Obrador.

"Se me vino en ese momento a la memoria y él (Krauze) dijo que no, estoy seguro que se le olvidó no iba a negar algo escrito. Cuando uno escribe, yo llevo escribiendo algunos años, como 30 libros, son testimonios, imagínense si yo no fuese congruente ya lo hubiesen sacado", dijo AMLO.

Además López Obrador indicó que dicho libro de Enrique Krauze, podría retomarse debido a que narra cómo Daniel Cosío Villegas señalaba que en lugar de usarse la libertad de expresión se hacía negocio con la libertad de expresión, por lo que se hablaba de que el periodismo debía convertirse en una escuela de política.

López Obrador recordó a Krauze que sí escribió sobre el hampa periodística en el libro "Por una democracia sin adjetivos"

Hace unos días atrás se desató la polémica, porque luego de haber sido un férreo crítico del “hampa periodística”, Enrique Krauze al parecer lo habría olvidado y esto se sabe al revelarse la lista de periodistas que habrían sido beneficiado por el gobierno de Enrique Peña Nieto, con contratos por publicidad de 144 mdp.

Ahora, luego de más de 30 años después de haber sido crítico de lo que se demostró que ahora es participe Krauze, pero antes había expresado:

“La prensa comercial independiente usa su libertad para promover sus negocios. Es un escaparate de novedades para la burguesía, una zona rosa en blanco y negro, inocua políticamente. Su divisa es aplaudir o callar”.