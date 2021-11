AMLO se reune con empresarios; Carlos Slim y Salinas presentes

La tarde este martes, el presidente Andrés Manuel López Obrador compartió "la sal y el pan" en Palacio Nacional en una reunión a la que acudieron los principales empresarios del país.

Dentro de los invitados, destacó la presencia de Ricardo Salinas Pliego, de Grupo Azteca; Olegarió Vázquez de Grupo Ángeles, así como German Larrea de Grupo México.

De igual manera a está reunión de trabajo estuvo presente Daniel Chavéz, de Grupo Vidanta,. Carlos Hank Gonzaléz de Grupo Financiero Banorte y Carlos Slim Helú de Grupo Carso de quién por cierto te informamos hace poco en La Verdad Noticias que AMLO habría dado la explicación del por qué el empresario retiró su slogan de "Todo México es territorio Telcel".

La reunión de empresarios con AMLO

La reunión que tuvo lugar en Palacio Nacional que funge como sede del Gobierno Federal y residencia oficial del Presidente López Obrador se da en el marco del Día de la Armada de México, sin embargo a la salida de la misma ningún empresario ofreció información al respecto de los temas tratados.

Solamente Salinas Pliego comentó que "fue una reunión muy buena", en la que por cierto, también se pudo observar a Alfonso Romo, ex jefe de la oficina de Presidencia y quién desde el tiempo electoral fungió como el enlace con el sector empresarial.

Hasta el final de la redacción de dicha nota, las redes sociales oficiales de la Presidencia aún no emite información oficial del motivo de la reunión.

Aumento del Salario Minimo 2022

Como te explicamos al momento el Gobierno Federal no ha emitido un comunicado oficial sobre el motivo de la reunión con empresarios, sin embargo cobra relevancia ya que durante la Asamblea General del Seguro Social (IMSS), el presidente se dijo confiado que de cara al 2022 se pueda llegar a un acuerdo con empresarios para subir los salarios mínimos.

"En 2020 se logró el acuerdo nada más entre los representantes de los trabajadores y el Gobierno, pero no quisieron aceptar los empresarios, no todos pero, sí no hubo consenso", explicó y es que el presidente Obrador ha reiterado en diversas ocasiones que buscará que el Salario Mínimo sea de 189 pesos para el 2024.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.