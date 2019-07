AMLO se quedará SIN DISCULPAS del 'Financial Times'; reportera del medio responde

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), exigió que el ‘Financial Times’, pidiera disculpas al país por haber ‘tapado’ la corrupción durante muchos años.

Durante la conferencia matutina de este jueves, el tabasqueño fue cuestionado sobre un artículo que fue publicado en dicho diario británico, en el que se le pide al presidente, aceptar su realidad económica y olvidar los datos que tiene.

Jude Webber, periodista del ‘Financial Times’, aseguró que no habrá disculpas para el presidente de México, pues no tendrían porqué hacerlo.

Durante una entrevista en W Radio, Webber, señaló que Andrés Manuel, se ha caracterizado por criticar y atacar a los medios de comunicación:

“No me sorprendió porque no es la primera vez que ataque contra un medio que no le gusta. Él tiene su punto de vista y lo que no entra en este punto de vista está incorrecto”.