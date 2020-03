AMLO se detiene en una gasolinera y presume los precios bajos

amlo gasolinera mexico

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), quien se encuentra de gira en comunidades de Oaxaca, detuvo su camino en una gasolinera y presumió los precios bajos en el combustible.

En un vídeo que colocó en su cuenta de Twitter, el mandatario federal dijo:

"No todas son malas noticias, se cayó el precio del petróleo, se desplomó el precio del petróleo crudo pero bajó el precio de las gasolinas en el mercado internacional y como nosotros compramos gasolinas, me da hasta vergüenza decirlo, porque no deberíamos hacerlo si tenemos petróleo...

"pero ahora con esta crisis, la crisis económica, financiera que produjo la pandemia del coronavirus bajó el precio de las gasolinas y nosotros compramos gasolinas y tomamos la decisión de bajar el precio".

AMLO agregó: "porque se pudo decir, puede argumentar: yo les ofrecí que no iba a aumentar la gasolina en términos reales y he cumplido con eso...

"No ha aumentado la gasolina desde que estoy en la presidencia, pude decir eso y crear un impuesto para que siguiera valiendo 20 pesos, la Magna y la Premium 21 pesos pero decidí que bajara de precio para que nos ayude a atemperar, a que no se sienta tanto la crisis económica, porque al aumentar la gasolina, pues aumenta todo, por eso aquí en Oaxaca la gasolina está en 16.65 la Magna y la Premium en 17.79 pesos".

Precios bajos de gasolina favorecerá la economía: AMLO

Además, en dicha red social escribió:"¡Ánimo! A pesar de la caída en el precio del petróleo, que desde luego nos afecta, tomamos la decisión de reducir el precio de la gasolina porque ahora nos está costando menos su importación...

"Esto es fortalecer la economía popular frente a la adversidad".

Debido a este video, los cibernautas reaccionaron enseguida a lo dicho por el presidente de México.