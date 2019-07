AMLO se deslinda de la falta de medicamentos, dice que no austeridad, sino “politiquería”

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) negó que exista un desabasto de medicamentos en hospitales del sector público, por lo que dijo, la falta del mismo, no es por sus políticas de austeridad.

Desde meses anteriores, diversas clínica y hospitales han denunciado la falta de medicamentos, sin embargo, el tabasqueño ha negado que dichas versiones sean reales.

Asimismo, el presiente sostuvo que las versiones sobre el cierre de hospitales rurales pertenecientes al programa IMSS Bienestar, son falsas y parte del mal ”politiquería”.

El mandatario inició una gira por los hospitales rurales, en donde se deslindó de la falta de medicamentos, ya que dijo, ese situación no es parte de su “austeridad”.

“No vayan ustedes a hacerle caso a los que difunden rumores, porque ahora sí no les dan una medicina en el ISSSTE a un paciente dicen ‘es por austeridad, lo que ya declaró López Obrador’. ‘ya no va a haber medicinas’ y ‘ si no te atiendo es porque desde arriba no nos dan nada”. ironizó AMLO.

Tenemos lo principal para mejorar el sistema de salud pública. Contamos con la sensibilidad de enfermeras y médicos, como la doctora Claudia Chávez. Terminamos la visita a siete hospitales del IMSS Bienestar, en Chiapas, donde se atiende a la gente más pobre y marginada del país. pic.twitter.com/fc6djCbod8 — Andrés Manuel (@lopezobrador_) 7 de julio de 2019

López Obrador, aseguró en durante su primer visita a los hospitales, que las medicinas llegarán a todo México cómo llegan las papas y refresco; el mandatario indicó que las unidades médicas rurales tendrán abasto suficiente de medicamentos, ya que en cuanto se concrete la compra de medicinas, sólo es cuestión de distribuirlas.

En su visita a Chiapas, señaló “Se está haciendo la compra consolidada de medicamentos, si no les gusta a los de la mafia este procedimiento, vamos a abrir las licitaciones al mundo para comprar medicinas baratas y de buena calidad”.