AMLO se defiende ante el INE, "nunca he cometido fraude"

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), envió una carta al Instituto Nacional Electoral (INE),en la que se defiende y asegura que nunca en su vida, ha cometido fraude, sino que por el contrario, los ha padecido. También, aseguró que no ha utilizado a ningún programa social para promover su imagen.

Mediante una carta, el tabasqueño, señaló al INE: “Durante toda mi vida he luchado por establecer en México una auténtica democracia. Nunca he recorrido o participado en fraudes electorales, por el contrario, los he padecido”, y reiteró que no ha usado los programas sociales para favorecer su imagen.

Añade: "Durante toda mi vida he luchado por establecer en México una auténtica democracia. Nunca he recurrido o participado en fraudes electorales, por el contrario, los he padecido y ha dedicado muchos años a combatirlo".

También, se dirige a los consejeros electorales del INE, que ante el Congreso de la Unión, ya ha promovido el fraude electoral, para que sea considerado delito grave.

Aseguró que no permitirá que el presupuesto federal, sea usado por ningún beneficiario para el beneficio de candidatos o partidos.

Esta carta firmada por AMLO, con la fecha 27 de septiembre de 2019, dirigida al consejero presidente, Lorenzo Córdova Vianello, es la respuesta escrita al citatorio que recibió por parte del INE para aclarar si los funcionarios y personal de los programas sociales, mismos que son identificados como “Servidores de la Nación”, que llevaban a cabo una promoción personalizada del mandatario del país, Andrés Manuel, y se violentaba el principio de imparcialidad.

con esto, queda aclarado que el tabasqueño, no ha incurrido en ningún fraude; él mismo, señala haber sido víctima de esto, por ejemplo, en las elecciones presidenciales del 2006.