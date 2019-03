AMLO se defiende: Asegura no haber dirigido el Partido Comunista tal y como se le acusa

Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, se defendió y negó haber sido miembro del Partido Comunista de México durante su juventud, tal y como se aseguró en el expediente elaborado entre 1980 y 1983 por la ahora extinta Dirección Federal de Seguridad (DFS), además, denunció que durante esa época, el gobierno se reprimió a campesinos “que ni sabía que era el consumismo”.

Hace unos días, el Archivo General de la Nación (AGN) desclasificó los informes de inteligencia sobre los opositores al gobierno en distintas décadas, hechas por el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), la DFS y su antecesora Dirección de Investigaciones Políticas y Sociales (IPS).

Entre toda la información, destaca el archivo del actual presidente de México, quien a principios de los 80’s, dirigente del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Tabasco, además de fue delegado del Instituto Nacional Indigenista pero lo DFS, lo ligaba al Partido Comunista y grupos que se oponían al gobierno.

“No todo lo que sale en los expedientes de los opositores es cierto. Muchas cosas ahí inventadas. Ahí viene por ejemplo que era yo miembro del Partido Comunista cuando fui director del INI. Eso lo afirma el finado Miguel Nazar Haro y que yo apoyaba y financiaba a ese partido y a otros de izquierda. No era yo militante del Partido Comunista, pero sí apoyaba yo a los luchadores sociales”. “Así como mi expediente, hay muchas falsedades en otros expedientes. Se cometieron grandes injusticias por etiquetar a luchadores sociales. Se les reprimió mucha gente, campesinos, ni sabían que era el comunismo y fueron acusados y reprimidos por eso en esos años”, señaló.

AMLO se comprometió a que su gobierno, no perseguirá a personas por sus ideales, militancia partidista o convicciones, “ya no se espía a nadie. No se escuchan llamadas telefónicas de opositores”, dijo.