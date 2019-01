AMLO se cambia de casa; vivirá en el Palacio Nacional

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), dio a conocer que ha pasado más de una noche en el Palacio Nacional debido a sus actividades.

AMLO afirmó que es probable que se cambie de casa y que se mude en unos meses más al Palacio Nacional ubicado en el centro de la Ciudad de México.

No obstante, destacó que la decisión de trasladarse a vivir a Palacio Nacional debe platicarlo con su esposa Beatriz Gutiérrez y su hijo menor, Jesús Ernesto, quien este verano concluirá la escuela primaria.

“Se he quedado a dormir en estos días y es posible que me traslade a vivir, pero esto no es una decisión personal, tiene que ser un acuerdo familiar y en eso andamos, (cuándo se muda) cuando termine Jesús la primaria, cuando termine el ciclo escolar", comentó Andrés Manuel Lopez Obrador (AMLO).

En el Palacio Nacional, AMLO se queda a dormir en un departamento construido en el sexenio de Felipe Calderón.

CONTRADICCIONES

AMLO afirmó en 2018 que no vivirá en Los Pinos, donde habitualmente viven los presidentes de México; ni en el Palacio Nacional, ya que ese lugar lo ocupa la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Actualmente, Andrés Manuel López Obrador vive en la calle de Cuitláhuac número 90, de la colonia Toriello Guerra, en la delegación Tlalpan.

AMLO también informó que, durante los recorridos y giras que seguirá llevando a cabo por el país, utilizará una camioneta Chevrolet, color negra, sin blindaje porque es un vehículo más resistente para los traslados.

En tanto que, para la Ciudad de México, seguirá utilizando el vehículo Jetta, de color blanco.