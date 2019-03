AMLO revela su estado de salud: “Estoy al cien, bateando arriba de 300”

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) reveló en su conferencia matutina que a pesar de no haber ido al doctor, se encuentra muy bien de salud.

"Estoy al cien, al cien. No he podido estar con el médico pero estoy bateando arriba de 300, todavía", dijo Andrés Manuel López Obrador (AMLO) refiriéndose a unas de sus pasiones, el béisbol.

Cuando inauguró el Salón de la fama del béisbol en Monterrey, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) declaró: "Es tanto mi afecto que todavía lo juego y estoy bateando por encima de .300, así como me ven. Tengo un dedo torcido de cuando era jardinero central; tenía buen brazo, cubría mucho terreno; salió una línea, la cogí pero quedé con el brazo debajo del cuerpo".

Andrés Manuel López Obrador (AMLO) declaró que no tiene preocupación por lo que come y come tranquilo tanto en restaurantes como en fondas; estas declaraciones las realiza después de que la ahora diputada, antes coordinadora de campaña, Tatiana Clouthier revelara que querían envenenar al ahora presidente en su campaña.

“Voy a restaurantes, voy a fondas donde me atienden muy bien, tanto los chefs, como los trabajadores de hoteles, de restaurantes, en las fondas, y les tengo toda la confianza y no hay un operativo especial para que alguien esté pendiente de qué van a cocinarnos”, afirmó Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Andrés Manuel López Obrador (AMLO) declaró que a casi 100 días de que tomara posesión como presidente de México el 1 de diciembre 2018, ve a la gente “muy esperanzada” de un cambio.

"No les vamos a fallar a los mexicanos. Va a seguir la gente contenta como hasta ahora y muy orgullosa de su gobierno", afirmó Andrés Manuel López Obrador (AMLO).