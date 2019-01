AMLO revela red de huachicoleo y doble sabotaje del ducto Tuxpan-Azcapotzalco

AMLO revela red de huachicoleo y sabotaje del ducto Tuxpan-Azcapotzalco

En su conferencia matutina, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) dio a conocer el doble sabotaje en el ducto de Tuxpan a Azcapotzalco tras ser reparado el miércoles tras la crisis que se vivió en el Estado de México y la Ciudad de México.

“Se reparó, se restableció el servicio ayer todo el día y volvieron a bloquear; volvieron a afectar el ducto. Sin embargo se avanzó bastante y ya vamos a la normalidad, en la Ciudad de México, en el Estado de México y en otros estados”, indicó López Obrador.

También dio a conocer que en la carretera libre de Monterrey a Reynosa se detectó una red ilegal de huachicoleo. En el kilómetro 40+500 hallaron seis contenedores con capacidad de 60 mil litros, uno de los cuales tenía alrededor de diez mil litros de hidrocarburo no refinado.

En un segundo predio, a la altura del kilómetro 41+700, había 22 contenedores tipo tonel con capacidad de 60 mil litros, de los cuales uno contaba con producto al 50 por ciento de su capacidad, alrededor de 30 mil litros.

“Llamo a la colaboración de todos. Es el Estado el que está decidido a enfrentar esta corrupción del robo de hidrocarburos. No es sólo Pemex, no sólo es la Policía Federal. Es el Estado mexicano. Vamos a seguir desplegando todas las acciones necesarias. Ni un paso atrás. Vamos a enfrentar a este flagelo. A los miembros de las comunidades, que los ayuden. Que si colaboraban con los que roban los combustibles, que no lo hagan”, dijo AMLO.

López Obrador agradeció a los ciudadanos por “resistir” la escasez de combustible, hacer largas filas y no caer en pánico como pidió en su conferencia matutina de ayer.

“Agradezco a los ciudadanos que han cuidado su gasolina y no se han dejado llevar por la propaganda”, afirmó AMLO.