AMLO revela que ya se vacunó a todos los adultos; se cumplió el objetivo

El presidente de México, Andrés Manuel Lópes Obrador (AMLO) aseguró en su conferencia de prensa que se logro cumplir con el objetivo de vacunacion contra el COVID-19, al asegurar que se han inoculado a todos los mexicanos mayores de 18 años al menos con una dosis.

”Hay una buena noticia, ya se cumplió con el compromiso de aplicar cuando menos una dosis a todos los mexicanos, mujeres y hombres mayores de 18 años, ya avanzamos mucho”.

Así mismo el presidente indicó que existen algunas personas mayores de edad que no se han vacunado, pero esto no se debe a la falta de vacunas, sino al temor de los ciudadanos de recibir la inyección, por lo que pidió cambiar de opinión a quienes no quieren vacunarse.

“Vamos a continuar con segundas dosis, vamos a convencer a los que no se han vacunado, el mejor argumento es que ahora los que se hospitalizan y los que desgraciadamente fallecen, la mayoría son los no vacunados, porque la vacuna ayuda protege y estoy seguro que la gente va a ir como lo ha venido haciendo”.

AMLO felicitó a la ciudadanía por su participación en la vacunación

Por otro lado el mandatario felicitó a los mexicanos que acudieron a vacunarse, reconoció que la gente “se portó bien” y fue responsable, no solo por aplicarse la inyección por esperar los turnos que les correspondía, además indicó: “no tuvimos problemas, en cuanto a la aplicación de la vacuna”.

Pero las campañas de vacunación aún continúan, pues el presidente indicó que ya se empezó a vacunar a los niños que padecen enfermedades crónicas. Además exhortó a vacunarse a los que faltan ante “incipiente” tercera ola de contagios.

Vacunación en México

Se ha vacunado a los mayores de 18 años

De acuerdo con datos revelados por el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, hasta el 28 de octubre se habían aplicado 118 millones 849 mil 796 dosis. Pero la vacunación continúa, a penas el martes 26 de octubre llegaron al país 6.4 millones de vacunas rusas contra Covid-19, la Sputnik V.

Ahora que se ha cumplido con el objetivo de vacunación se espera que los índices de fallecimiento por COVID-19 desciendan. Mientras tanto de acuerdo con el presidente AMLO, ahora solo queda “convencer” a las personas que no se han vacunado para que se les aplique la inyección.

