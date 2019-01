AMLO revela que Grupo Modelo tiene razón; ex accionista pedían millones al SAT

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), dio a conocer en su habitual conferencia matutina que es correcta la aclaración hecha por Grupo Modelo, encargado de producir la cerveza Corona, al afirmar que fueron los ex accionistas los que querían que el SAT les devolvieran hasta 30 mil millones de pesos.

AMLO señaló el martes 29 que el Grupo Modelo buscaba en el sexenio de Enrique Peña Nieto que el Sistema de Administración Tributaria (SAT) le devolviera una millonaria suma de dinero, pero la Suprema Corte de Justicia de la Nación se negó.

“Si se hubiese aprobado eso hubiésemos tenido que devolver, esa es la cantidad que les dejo de tarea que investiguen, estamos hablando de miles de millones de pesos. ¿Por qué lo digo? Porque se ahorró dinero con una actitud responsable de la Corte, del Poder Judicial”, afirmó AMLO.

La empresa emitió un comunicado en el que señaló que los recursos legales interpuestos son de ex accionistas con los que ya no tienen relación. “Grupo Modelo informa que la decisión a la que hizo referencia el día de hoy el Presidente de México, Lic. Andrés Manuel López Obrador, no corresponde a recurso legal alguno interpuesto por la empresa, sino a los procesos que llevan algunos ex accionistas del Grupo que hoy no tienen relación con el mismo”.

AMLO afirmó que es cierto el comunicado de Grupo Modelo ““No fue la empresa. Quienes solicitaron la devolución sobre el impuesto sobre la renta fueron los ex accionistas de Modelo. Ellos vendieron la empresa a una compañía extranjera. Vendieron en aquel entonces en 20 mil 100 millones de dólares, el tipo de cambio era de 12.9 pesos por dólar. En pesos el importante de la venta fue de 259 mil millones de pesos”.

Andrés Manuel López Obrador (AMLO) dijo que esa cantidad se pagó a los accionistas de Grupo Modelo en 2013, y de ahí pagaron el IVA.

“Sin embargo iniciaron un litigio para que se les devolviera el Impuesto Sobre la Renta. Se llevaron a cabo los procesos judiciales, llegó a la Corte y se desechó el proyecto que había presentado un Ministro para que se les devolviera el IVA. Los otros ministros votaron en contra del proyecto que ordenaba al SAT devolver el IVA”, indicó AMLO.