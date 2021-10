AMLO revela por qué Slim retiró el slogan “Todo México es territorio Telcel”

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) afirmó este domingo desde la montaña de Guerrero, que Carlos Slim ordenó el retiró del slogan “Todo México es territorio Telcel”, luego de que le dijera que eso no era cierto.

Durante su gira de trabajo por Guerrero, el mandatario mexicano señaló que en una reunión que tuvo con el empresario, le dijo que la frase no era precisa con base en la experiencia por sus recorridos en los pueblos.

“Le dije que no era cierto porque yo ando en los pueblos y no hay señal (…) y dio la orden que de quitaran el comercial, cuando menos hay que reconocer que se actuó con honestidad”, indicó el presidente López Obrador.

AMLO habló del internet en todo México

El jefe del Poder Ejecutivo reconoció que ha sido difícil llevar internet a todos los rincones del país, como prometió en campaña, porque aún no hay tecnología capaz de hacerlo, no por falta de recursos.

En ese mismo sentido, el mandatario aseguró que se ha engañado a México y al resto del mundo con “mucha propaganda sobre el avance tecnológico”, pero que en los hechos es muy poco el avance.

“No es por falta de recursos, es que aún no hay tecnología. Hablan y hablan, pero en los hechos no hay tecnología, pero tenemos que resolver como sea, hay que cumplir para que en todos los lugares se pueda hablar por telefonía móvil o contar con internet porque no hay”, sostuvo.

AMLO habló del tema de las niñas

El presidente López Obrador brindó apoyos a la montaña de Guerrero.

Andrés Manuel López Obrador dijo que unas periodistas le preguntaron si iba a ver el tema de la venta de niñas en comunidades guerrerenses, y que respondió que no porque no es una actividad que sea una regla y que más bien se ha distorsionado la información.

“Unas periodistas, por toda la campaña que se genera de quienes no conocen las comunidades, ni conocen de las culturas de los pueblos, ‘¿Viene a ver lo de la venta de las niñas, lo de la prostitución de niñas?’ No, no vengo a ver eso, porque eso no es la regla”, declaró.

