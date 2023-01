AMLO responde por cheque millonario de la rifa del avión presidencial

Durante su conferencia mañanera de este miércoles, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) informó que el billete ganador de la rifa del avión presidencial, que fue entregado por la Fiscalía General de la República (FGR) al Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado (Indep), fue regresado al Infonavit.

Esto, según explicó AMLO, se debe a que “no somos un gobierno ratero”. Este tema surgió luego de las declaraciones del ex titular del Indep, Jaime Cárdenas, quien reconoció que legalmente ese organismo no podía usar el dinero si no es un bien decomisado, abandonado, extinto o asegurado y ese cheque, indicó, no estaba en ninguna de las cuatro categorías.

Como se ha informado en La Verdad Noticias, anteriormente se dio a conocer que Joaquín “El Chapo” Guzmán envió una carta a AMLO para pedirle que sea transferido a una cárcel mexicana, ya que aseguró que en la prisión de Estados Unidos sufre maltrato pues ni siquiera puede ver la luz del sol.

AMLO aclara destino del cheque

Conferencia de prensa matutina, desde Palacio Nacional https://t.co/bRd63ZgpAi — Andrés Manuel (@lopezobrador_) January 18, 2023

En su conferencia, AMLO reiteró que el cheque por 2 mil millones de pesos por la rifa del avión presidencial, fue devuelto al Infonavit, por lo que no tiene efecto alguno. Como se sabe, esta rifa se realizó en 2020 e incluyó otros premios.

Sobre la petición de “El Chapo” Guzmán, AMLO dijo que “iban a checarlo”, pero no se ha dado a conocer más información por el momento. Cabe recordar que este capo cumple una cadena perpetua en Estados Unidos tras ser encontrado culpable de narcotráfico, específicamente, por sus actividades frente al Cártel de Sinaloa.

Además, señaló que comenzará negociaciones para que las autoridades de Estados Unidos regresen el dinero por el caso de Genaro García Luna, quien enfrenta cargos por tráfico de drogas. El mandatario también señaló que se debería investigar a Felipe Calderón por la información que se revele en este juicio.

Te puede interesar: Comparan a AMLO con Santa Anna; "quiere entregar los cielos", dicen

¿Qué tipo de Gobierno ejerce Andrés Manuel López Obrador?

Atender al sureste e impulsar su desarrollo mediante el Tren Maya es un acto de justicia. Conferencia matutina https://t.co/u8IRGQQ2Dt — Andrés Manuel (@lopezobrador_) January 16, 2023

AMLO ha señalado que su gobierno se rige bajo la austeridad y el combate a la corrupción. Se refiere a su proyecto político como la Cuarta Transformación de México.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.

Síguenos en nuestra cuenta de Instagram