AMLO respalda a Sheinbaum con no usar "mano dura" ante disturbios en protesta de mujeres

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) dio su respaldo a la jefa de gobierno de la Ciudad de México (CDMX), Claudia Sheinbaum ante su decisión de no usar “mano dura” en los disturbios realizados el pasado viernes con motivo del descontento popular por la agresión de la policía hacia las mujeres.

“Todos estamos a actuar de manera responsable, nada de violencia, no violencia”, resaltó. Mi solidaridad con los periodistas y los medios de comunicación”, resaltó, al tiempo de reconocer que podría haber “infiltrados” en las conferencias matutinas, pero no hay simulación”.

El mandatario nacional, López Obrador señaló que no hay consigna alguna, que hablen todos, incluso dijo que participen más, debido a que no se tienen arreglos para simular, al señalar que no son iguales a los de antes, “a los políticos corruptos del periodo neoliberal, esto se llevó 36 años, cuándo se había visto así, una conferencia abierta, no les dejaban acercarse al presidente, ya les dije una vez, era hasta vergonzoso, todos los periódicos decían lo mismo, puros boletines, eso si calienta, no me vengan con eso mismo”. Indicó el presidente AMLO, señalando que hay información de primera.

“Le tenemos toda la confianza a Claudia, es trabajadora, una mujer con convicciones, con principios y sabemos que ella va a seguir atendiendo este asunto, es un gran apoyo el que esté a cargo de este asunto, tiene todo nuestro respaldo”, indicó AMLO.

“Está garantizado el derecho de manifestación, de protesta, el derecho a disentir, tenemos que evitar la violencia, no agredir a nadie, autolimitarnos y portarnos bien, más que la tolerancia, acudo al respeto, y que apliquemos el principio el amor al prójimo”. Además de garantizar el derecho a la información indicó el presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Tenemos que actuar con responsabilidad y fraternidad, que se respete a los medios de comunicación, a los periodistas, ya no es lo mismo de antes, no vamos a estar anclados en el pasado, queremos vengarnos de lo que nos hicieron. No voy a estar pensando en venganza, hay que hacer a un lado las venganzas, estamos inaugurando una etapa de la vida del país, respeto a los medios”. Corroboró López Obrador.

Asimismo se preguntó: “¿Qué culpa tienen los periodistas de estas empresas de comunicación, ellos van a hacer su trabajo, van a hacer la nota, como se les va a agredir?, como dice el dicho no hay mal que por bien no venga, es lamentable lo que ocurrió, pero que se recojan las nuevas lecciones, los que encabezan estas movilizaciones van a actuar con responsabilidad, no estigmatizar nada.

Sostuvo que si se hubiera intervenido con la fuerza pública se agrava el conflicto y ahora sería el “gobierno acusado de represor, además de que no se resuelve nada con el uso de la fuerza”. Desde luego, acotó, tiene que investigarse y sancionarse en relación a los periodistas golpeados, dijo AMLO.

“Para que quede claro, así va ha hacer, no se va a usar la fuerza, no se debe de usar la violencia, este gobierno no es autoritario y repito lo que decía Juárez, nada por la fuerza todo por la razón y el derecho”.

Añadió que es partidario de la no violencia, “me forme en el estudio y las acciones de Gandhi, Mandela, Luther King, no creo en el uso de la fuerza como alternativa, “el mal no se puede enfrentar con el mal, dialogo, dialogo, dialogo, para eso se inventó la política, se inventó para evitar la violencia, nada que tenga que ver con medidas autoritarias, no somos iguales”.