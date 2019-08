AMLO renuncia a MORENA, el partido que fundó como una alternativa para México

AMLO renuncia a Morena, el partido que él mismo creo como una opción diferente para México y los mexicanos, luego de que supuestamente las elecciones a la presidencia no le favorecieran y le dieran el triunfo a Felipe Calderón y en otro intento a Enrique Peña Nieto.

Ahora Andrés Manue López Obrador ha sido muy claro e indicó que si se hechara a perder el partido que él mismó fundó, es decir Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA) dijo, será mejor que le entonces le cambien de nombre, indicó el presidente López Obrador al dar línea a los militantes de Morena el cual está por dar a conocer a sus dirigentes.

Lo anterior lo comentó AMLO al señalar que sería este próximo jueves cuando se reuna con todos los legisladores de Morena en el Congreso de la Unión, y que de paso va a aprovechar a fijar un posicionamiento acerca de como se debe cuidar a MORENA.

Ya pasó el tiempo en que la política era sinónimo de individualismo, de sacar provecho personal. Conferencia matutina. https://t.co/clUVSKGYi3 — Andrés Manuel (@lopezobrador_) August 28, 2019

Así mismo López Obrador hizo un recordatorio a los integrantes de Morena, quien lo llevara a la víctoria en 2018 en las presidenciales, señalando que este no va a favorecer a ninguna fuerza política y dejó muy en claro que este no va a meter las manos en las elecciones, ni de partido ni de cargos de elección popular afirmó AMLO.

"Nosotros no podemos actuar de la misma manera, el gobierno no va a intervenir en lo que corresponde a las elecciones en Morena, ni en ningún partido. Es más, el gobierno no va a intervenir en procesos electorales, no se va a utilizar al gobierno, ni el presupuesto del gobierno; y los servidores públicos del gobierno que participen van a tener que renuncia", Indicó López Obrador.

De tal forma que AMLO mejor le hizo la recomendacón a los de morena, a actuar siempre en común acuerdo a sus convicciones y principios, haciendo hincapie que lo que ha llevado a su fin a los movimientos y a las causas justas, es el pragmatismo y el hambre de poder, aseveró el mandatario nacional.

"Es muy lamentable que partidos que surgen defendiendo causas justas terminan muy mal. Yo, si el partido que ayudé a fundar, Morena, se echara a perder, no sólo renunciaría a él, sino que me gustaría le cambiarán de nombre, que ya no usaran ese nombre, porque ese nombre nos dio la oportunidad de llevar a cabo la Cuarta Transformación de la vida pública del país", aseveró AMLO.