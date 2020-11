AMLO recibe serenata por su cumpleaños número 67.

Un grupo de más de 50 seguidoras del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), hicieron caso omiso al llamado de éste respecto a no festejarle su cumpleaños. Todas acudieron a cantarle Las Mañanitas al Ejecutivo en aras de celebrar su cumpleaños número 67, pese a que el mandatario solicitó evitar las serenatas para prevenir contagios de COVID-19.

#AMXalMomento || 7 adelitas y un grupo de migrantes, acompañados de una banda musical, arribaron a Palacio Nacional, para dar las mañanitas al presidente @lopezobrador_ con motivo de su cumpleaños 67.



Vía: Pablo Castorena #AgenciaMxNoticias pic.twitter.com/aTWsUfM1Y1 — Agencia Mexiquense de Noticias (@AMXNoticias) November 13, 2020

Una de las asistentes comentó: “Es el segundo año que venimos a darle Las Mañanitas, el Presidente no salió porque tiene mucho trabajo; bueno, el segundo año aquí en Palacio, porque lo conocemos desde el 2006”.

Adelitas le cantan las mañanitas al presidente #AMLO a ritmo de tambora, mientras él da la mañanera. pic.twitter.com/njITKC1ciu — Niño Problema. (@haaronalvarez) November 13, 2020

La Verdad Noticias informa que mariachis y mujeres con vestuarios de Adelitas arribaron desde ayer en la noche al centro de la Ciudad de México para festejar al Presidente. También, otros más se sumaron a la celebración llegando al recinto antes del inicio de su conferencia mañanera.

"Adelitas" llevan serenata a AMLO por su cumpleaños 67

Por su parte, el presidente López Obrador manifestó: “Me enteré por unos mensajes en las redes sociales que quieren venir hoy en la noche para traer una serenata; yo no puedo impedirlo, pero no hace falta, tenemos que cuidarnos por la pandemia que todavía sigue afectando y hay amor sincero y eterno, es un amor recíproco, así como me quieren a mi muchos, yo los quiero un poquito más todavía”.

AMLO recibe serenata por su cumpleaños número 67.

Sin embargo, sus palabras poco sirvieron ya que las Adelitas amenazaron con quedarse hasta la medianoche con la esperanza de que AMLO saliera a saludarlas. Mientras tanto iban a corear sus versiones del “Mariachi Loco”, “El Rey”, entre otros clásicos. Trascendió que las mujeres eran provenientes de varios puntos del país e, incluso, desde Estados Unidos.

AMLO recibe serenata por su cumpleaños número 67.

RECOMENDACIÓN: Pide AMLO a seguidores que no le lleven serenata en su cumpleaños. ¿Por qué?

Es importante mencionar que, el presidente avisó que este fin de semana viajará a Tabasco para supervisar las acciones con las que se atiende a los afectados por las inundaciones en la entidad. De igual manera, el Ejecutivo viajará a Chiapas, esperando que tampoco le preparen festejos con motivo de su cumpleaños.

¿Sabes qué ocurrió con el caso de Eleazar Goméz? Síguenos en Google News y mantente informado.