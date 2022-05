AMLO recibe el Premio del Día Mundial Sin Tabaco 2022 de la OMS

La Organización Mundial de la Salud (OMS) entregó al presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) el premio del Día Mundial Sin Tabaco 2022 para reconocer su trabajo por garantizar la salud de México y propiciar espacios libres de humo de tabaco en el país.

Este organismo reconoció el trabajo del gobierno encabezado por López Obrador para fortalecer las medidas del control de tabaco en el país. Un ejemplo de lo anterior es la aprobación unánime de la reforma a la Ley General para el Control del Tabaco en 2021, que resultó en la prohibición total de la publicidad, promoción y patrocinio del tabaco, así como la creación de ambientes libres de humo en territorio nacional.

El anuncio de este premio se dio durante la conferencia matutina de este 31 de mayo, por parte del secretario de Salud, Jorge Alcocer, quien informó que la entrega de este galardón será coordinada por el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell.

AMLO pugnó por la regulación del tabaco

A lo largo del año pasado, AMLO lanzó fuertes críticas para la industria tabacalera en el país, asegurando que el derecho a la salud de la población está por encima de los intereses económicos de este sector. Por ello, pugnó para que la reforma de Ley antes mencionada fuera aprobada y así, se pudiera poner un freno al tabaco en México.

En ese sentido, el Dr. Alcocer señaló que este galardón será entregado al presidente López Obrador de manos del director de la Organización Panamericana de Salud (OPS), Miguel Malo Serrano. El secretario de Salud también apuntó que durante esa ceremonia se firmará el decreto por el cual se prohíbe la venta y distribución de cigarrillos electrónicos y vapeadoras.

Al respecto, López-Gatell indicó que este tipo de productos también pueden ocasionar un daño a la salud de la población. Incluso dijo que son más nocivos que los cigarrillos normales, por ello resaltó la importancia de prohibir su venta y comercialización en el país.

AMLO aún no confirma su asistencia a la Cumbre de Las Américas

López Obrador aún no decide si asistirá al encuentro

En otros temas, cabe recordar que AMLO aún no define si asistirá a la Cumbre de Las Américas, pues el gobierno de Estados Unidos no ha dado respuesta a su propuesta respecto a la no exclusión de países latinoamericanos en este encuentro.

