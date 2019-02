AMLO rechaza renuncia de García Alcocer, presidente de la CRE

En su conferencia matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) dio a conocer que tras su reunión con el presidente de la Comisión Reguladora de Energía (CRE), Guillermo García Alcocer, este le ofreció su renuncia.

“En la reunión me ofreció su renuncia, pero yo le dije, eso ni me lo plantees. Imagínense cómo quedo. Yo no puedo hacer eso. No somos iguales. Ni en público ni en privado. Yo soy un hombre de principios”, sentenció Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

AMLO presidente relató que en el encuentro le explicó al presidente de la CRE que no existe persecución en su contra.

“Le expresé que nosotros no perseguimos a nadie, que no somos vengativos, que no vamos a utilizar el poder para cometer injusticias, que no vamos a llevar a cabo ningún acto arbitrario, pero le dije que tampoco podemos encubrir”, relató el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Andrés Manuel López Obrador (AMLO) dijo que el presidente de la CRE es inocente y que ha cumplido con su trabajo en dicho organismo.

“Pero, por otro lado, hay elementos, testimonios, en donde sí existe una vinculación de familiares en actividades que tienen que ver con esta Comisión”, dijo AMLO presidente.

Al presidente de la CRE se le acusa de tener a familiares en empresas del ramo energético, algo para lo que estarían impedidos por estar él a cargo de la instancia encargada de determinar a qué empresas se le entregar contratos públicos.

“Lo que le dije, hay denuncias por presunto delito de conflicto de intereses, las denuncias van a seguir su curso, pero eso no significa que haya persecución y mucho menos que, como si fuera un juicio sumario, se le condene que él es responsable”, explicó AMLO.