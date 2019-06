AMLO rechaza que detención del líder de "SECTA SEXUAL" afecte a su gobierno

Tras la polémica detención de Naasón Joaquín García, líder de la Iglesia de la Luz del Mundo, el presidente de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) rechazó, durante su conferencia mañanera, que los hechos afecten a su gobierno.

La polémica con la “secta sexual” empezó cuando artistas protestaron por el homenaje realizado al líder con motivo de su cumpleaños 50 en Bellas Artes, a lo que la secretaria de Cultura, Alejandra Frausto, reveló que se otorgó un permiso para una representación artística y cultural.

“Si se les rentó o no se les rentó, no se sabía, al menos no tenía la autoridad información sobre lo que se conoció el día de ayer. Y cualquier persona, cualquier asociación puede expresarse, manifestarse, esa es la tolerancia”, declaró el presidente de México en la conferencia mañanera.

Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, explicó que tiene la conciencia tranquila porque es partidario del respeto y la tolerancia; también afirmó que sus adversarios le echan la culpa de lo sucedido.

“Puede ser que nuestros adversarios nos echen la culpa ( por el uso que le dio La Luz del Mundo a Bellas Artes), pero ni modo que nos preocupemos por eso, está de moda, vean las columnas nos están cuestionando, ya se está volviendo deporte nacional, pero no pasa nada”, dijo el presidente de México.

SECTA SEXUAL

El líder de la “secta sexual”, nacida en México, es acusado por los delitos de trata de personas y producción de pornografía infantil, violación de un menor entre otras imputaciones.

Los implicados en la iglesia de la Luz del Mundo coaccionaron a las víctimas para que realizaran actos sexuales y en caso de no aceptar, les decían que iban en contra de los deseos del “Apóstol” y por ende en contra de Dios.