AMLO reaparece con video en redes sociales tras rumores sobre derrame cerebral.

Este viernes, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dio un mensaje en el que informó que todavía tiene COVID-19, pero que los médicos dicen le dicen que está pasando la etapa crítica.

“Ahora me presento con ustedes para que no haya rumores, malos entendidos…” dijo AMLO, tras los rumores de haber sufrido un supuesto derrame cerebral. “Estoy bien, aunque todavía tengo que guardar reposo”, sentenció. No obstante, esto no le impide que se encuentre "muy al pendiente de la pandemia".

En el video transmitido desde Palacio Nacional, el jefe del Ejecutivo mexicano agradeció por todas las muestras de solidaridad y cariño, tanto de mandatarios colegas del mundo o representantes del sector empresarial de México, así como amigos y hasta adversarios políticos.

Reaparece AMLO en redes tras rumor de derrame cerebral

El presidente López Obrador informó que se ha dedicado a los asuntos públicos así como de la estrategia contra la pandemia, que consiste en que a nadie le falte una cama, médicos, enfermeras, equipos, ni medicamentos en los hospitales COVID-19. “Afortunadamente no nos han rebasado las circunstancias y hemos podido atender a todos”, dijo.

De igual manera, Andrés Manuel dijo que se encuentra resolviendo el acopio de las vacunas contra COVID-19 porque al final eso es lo que “va a poder darnos seguridad de que esta terrible pandemia no va a seguir causando daños”.

En ese tenor, el jefe del Ejecutivo federal informó que mantuvo conversación con el presidente de Rusia, Vladimir Putin para la adquisición de la vacuna Sputnik V. También dijo que estableció comunicación con el CEO de Pfizer, quien “se portó muy bien” y se comprometió a adelantar las entregas que habían sido suspendidas.

RECOMENDACIÓN: Fines políticos difusión falsa sobre salud de AMLO: Vocero

Finalmente, AMLO informó que para febrero se podrán disponer de cerca de 6 millones de dosis de vacunas, y que para marzo se podrá contar con el doble de dosis, es decir 12 millones. Por ello, el presidente no descarta que a finales de marzo se tengan vacunados contra COVID-19 con una primera dosis, cuando menos, a todos los adultos mayores de México.

¿Por qué la FDA emitió una alerta para el gel desinfectante en México? Síguenos en Google News y mantente informado.