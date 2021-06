AMLO quiere una clase media con estas características especiales

Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, volvió a señalar que busca sacar de la pobreza a millones de mexicanos para formar una nueva clase media que no sea clasista, ladina y sabionda.

Tal parece que en esta ocasión López Obrador arremetió una vez más contra la actual clase media del país, de quienes afirmó que le dan la espalda al prójimo y que solo ven por su situación personal.

El mandatario mexicano puntualizó: “No es estar en contra de la clase media, de ninguna manera, es que podamos humanizarnos más, ser más fraternos, no dejarnos envolver por lo material”.

¿Cuáles son las características de la clase media de AMLO?

Características de la clase media de AMLO

El presidente de México ha resaltado que quiere formar una clase media fraterna, humana, que saque de pobres a millones de mexicanos, pero que se formen con principios humanistas.

Pero eso no fue todo, pues también que no se formen con clasismo, que no se vuelvan ladinos, sabiondos, de esos que le dan la espalda a los que sufren y que nada más les importa su situación personal y no voltean a ver a los demás.

Empresarios son pieza clave para el desarrollo de México

No se puede sacar adelante a México sin su participación de los empresarios

Por su parte el jefe del Ejecutivo federal dejó en claro que no está en contra de la clase media o de los ricos, y puso especial énfasis en los empresarios, de quienes apuntó que no se puede sacar adelante a México sin su participación.

“También no estamos en contra de los ricos, no todo el que tiene es malvado, hay quienes han hecho su fortuna con trabajo y de conformidad con la ley, generar empleos”.

AMLO también ha resaltado que no se puede sacar adelante al país sin la participación de los empresarios, que sin el sector privado no se puede hacer todo con inversión pública.

