AMLO propone terna al Senado para nuevo Ministro de la Suprema Corte de la Nación

El presidente Andrés Manuel López Obrador envía al Senado la terna para sustituir al Ministro José Ramón Cossío Díaz en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien desde el pasado 30 de noviembre concluyó su periodo.

El Presidente López Obrador en su conferencia de prensa matutina,aseguró que hoy se enviará la terna al Senado, y que a diferencia de las pasadas administraciones, “no habrá línea” para la Cámara Alta donde su partido, Morena, junto con el PT y PES, son mayoría.

“Estamos en el terreno de lo inédito para los que se la pasan diciendo que no hay cambios, en este caso la costumbre era, iba una terna y de antemano ya se sabía… Porque el Poder de los Poderes daba la línea y el procedimiento era faramalla, una farsa, ahora no decidirá libremente. La línea es que no hay línea y eso nunca en los tiempos recientes en la historia moderna había pasado”.