AMLO pronuncia CONTUNDENTE frase en la “mañanera” que impresiona a todos

Al ser cuestionado el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, por una reportera sobre hasta cuándo va a aguantar, referente al cambio que llego hacer y por el cual ha sido tan atacado, AMLO respondió que “Todo el tiempo. Miren, no vamos a dar ni un paso atrás, ni un paso atrás”.

Luego de ello recordó el caso de Gustavo Madero, quien fue un presidente que fue atacado por los medios luego de que cae el porfiriato y triunfa la revolución maderista, la prensa que estaba al servicio del régimen, “se desata”, dijo AMLO.

Nuestro movimiento ha trascendido porque surge de ideales y principios. Conferencia de prensa en vivo.

El mandatario federal dijo que Madero ha sido desde su punto de vista, el presidente más atacado en la historia de México. “Periodistas e intelectuales y conservadores que guardaban silencio porque tenían subvenciones del gobierno, cuando estaba la prensa totalmente fuera de sí, que llegaron a crear periódicos”.

AMLO recordó una frase, que dejó impresionados a todos en las sala donde se lleva la rueda de prensa, “le muerde la mano al que les quitó el bozal”, esto al explicar que eran tantos los ataques que Madero recibió que en un discurso dijo dicha frase.

El Presidente de México recordó que Madero fue un apóstol de la democracia, por lo que se debe recordar y actuar con responsabilidad, incluso AMLO dijo que la polémica es una importante crítica.

AMLO no se contuvo de esta manera expresó su enojo por los constantes ataques y acusaciones en su contra.

“El derecho a disentir, garantizar el derecho de manifestación y que haya respeto, pero con toda la libertad”, señaló AMLO, sin embargo advirtió que eso no quiere decir que él no tenga el derecho de réplica por lo que cuando él lo utilice no se vaya a enojar.

De hecho AMLO fue bastante claro al dirigir sus palabras directamente a quién con “¡Cómo no va a calentar!, que digan: ‘Va a manejar la partida secreta’, que diga el Reforma eso”.

Sin embargo, dijo para dicho medio: “Espérate, eso sí calienta. No soy Salinas. Vamos respetándonos; o el que otros periódicos sin contexto estén nada más buscando las podridas del guacal”.

Y para los periodistas que como la reportera que incluso alabó la manera en la que dirige su gobierno, AMLO prometió que “Nadie, nadie va a ser perseguido, censurado, limitado en sus manifestaciones, nadie. Aquí no le vamos a pedir a nadie, a ningún director de un periódico, de un medio, nada, es libertad”.