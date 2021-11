AMLO promueve revocación de mandato ignorando al Tribunal Electoral

Durante la conferencia "mañanera" de este miércoles, el Presidente Ándres Manuel López Obrador ignoró totalmente al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPEJF) ya que nuevamente promovió la revocación de mandato a pesar de que el mismo tribunal determinó que estaba legalmente imposibilitado de hablar u opinar de ella.

Como te lo informamos en La Verdad Noticias el TEPEJF no sólo le prohibió a AMLO hablar de esta consulta sino que cualquier funcionario gubernamental no tiene la posibilidad legal de hacerlo.

Sin embargo, nuevamente el mandatario habló sobre ella, "También aprovecho porque creo que lo puedo hacer, no lo van a prohibir, pero hay que participar en la revocación del mandato todo el pueblo, ¿Sí puedo decirlo?, Sí, ¿No puedo? que todos participemos en la revocación de mandato es "si" o "no", sí para que continúe el presidente, "no" que renuncie", expresó.

La prohibición del Tribunal Electoral

El problema de las expresiones de López Obrador esta mañana es por qué hace pocos días la sala superior del Tribunal Electoral que son violatorios de la Ley Federal de Revocación de Mandato los lineamientos que establecían la posibilidad que el Ejecutivo pudiera opinar o informar sobre la continuidad en su cargo.

Además, recalcó que el Instituto Nacional Electoral (INE) es el único que pude emplear recursos públicos en la promoción objetiva, imparcial y con fines informativos de consulta de revocación de mandato.

¿Qué es la revocación de mandato?

Aún existen muchas dudas en la ciudadanía sobre este nuevo ejercicio democrático, pero la revocación de mandato es un tema sumamente sencillo y es otorgarle al "pueblo" el poder de decidir si un mandatario continúa o no en un cargo.

Es una herramienta de evaluación en donde no solo quiénes votaron por el servidor público sino toda la sociedad puede decidir y de esta forma calificar su desempeño.

