AMLO promete reducir su sueldo a la mitad si llega a la presidencia

AMLO prometer reducir su sueldo a la mitad

El precandidato a la presidencia Andrés Manuel López Obrador afirmó en un video, el cual compartió en sus redes sociales, que de llegar a ser presidente de México ganará menos de la mitad del actual salario del presidente Enrique Peña Nieto.

AMLO asegura que no vivirá en Los Pinos, pues esa residencia será parte del Bosque de Chapultepec, que no se subirá al avión presidencial y que no utilizará al Estado Mayor Presidencial.

Asegura en el video grabado en Veracruz que su gobierno será "austero y sobrio" y que no "actuará con fantocherías”.

Explicó que todas sus propuestas para un Estado de Bienestar serán financiadas por todo el dinero que se recupere por la corrupción y el dinero que se recorte por la austeridad de su gobierno.

Aseguró que se necesita tener "autoridad moral para tener autoridad política" y con eso se podrá poner "orden al caos”.