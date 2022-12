AMLO promete internet gratis para todo el país, al fin de sexenio

Este sábado, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) prometió que antes de que termine su gobierno todo el país contará con acceso a internet gratuito, y reconoció ante las dificultades para cumplir con esta promesa de su administración que pensó que hacerlo sería tan fácil “como una buena tortilla con chile y frijol”.

En su visita a Durango, AMLO declaró que su gobierno trabaja para cumplir con esta promesa que hizo al principio de su sexenio, aunque reconoció que la tarea se ha vuelto compleja debido a las dificultades con las que se han encontrado. Recordó que se están instalando cerca de 5 mil antenas y de esta manera todas las comunidades podrán tener cobertura.

Como se ha informado en La Verdad Noticias, este mismo sábado AMLO hizo un exhorto a todos los mexicanos para que donen a la colecta del Teletón, pues indicó que aunque su gobierno apoya a las personas con discapacidad, esta ayuda no es suficiente, por lo que requieren de la colaboración de la sociedad.

AMLO promete internet gratis

En ese sentido, AMLO dijo que cuando los especialistas le explicaron cómo se realizaría este proyecto le aseguraron que no tendría ningún problema con cumplir con su promesa; sin embargo, se ha dado cuenta de que es complejo.

“Pero no, es un asunto complejo de punto de vista tecnológico. Lo pintaban muy bonito los técnicos, que no iba a haber problema. Y no, es bastante complicado”, indicó el mandatario mexicano, quien reiteró que ya se está trabajando para lograr instalar dichas antenas para proveer internet.

Cabe señalar que AMLO instruyó a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) a que apoye en la instalación de antenas para lograr que todo México cuente con internet gratuito en meses anteriores, cuando reiteró que se cumplirá esta promesa que hizo al iniciar su gobierno.

