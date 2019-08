AMLO prioriza apoyos a los que menos tienen

A un día de que rinda su Primer Informe de Gobierno, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) aclaró que no habrá “sorpresas” y que versará sobre los avances alcanzados hasta la fecha, además de que por fortuna no hay inflación, se mantiene la estabilidad económica y el empleo y se apoya a millones de los que menos tienen con diversos programas: Adultos Mayores; Jóvenes Construyendo el Futuro, Sembrando Vida, etc.

Como se sabe la ceremonia del Primer Informe se llevará a cabo en Palacio Nacional a las 11:00 horas de este domingo 1 de septiembre.

El mandatario de la nación informó que no será transmitido por cadena nacional; sin embargo, lo podrás seguir por las redes sociales del Gobierno Federal y del presidente, Andrés Manuel López Obrador, además de que algunos canales abiertos lo trasmitirán por iniciativa propia.

Sobre la interpretación del Mensaje que dirá a la Nación el 1 de septiembre, enfatizó en su conferencia matutina que se los deja a sus críticos, “para que trabajen sobre eso, además, son muchos, que desquiten el sueldo”.

Y agregó: “¿Por qué no ellos…? O sea, si todos los días están haciendo el análisis sobre nuestro gobierno… yo el día 1º voy a hablar sobre esto, porque tengo que informar con mucha objetividad, sin ocultar nada, pero realmente yo estoy sujeto al escrutinio público todos los días.

Entonces, que hagan su trabajo. Algunos cobran y bien, más que nosotros, más que los que estamos aquí. Entonces, que trabajen, tiempo de reiterar que antes no había una separación, que sí hay ahora, entre poder económico y poder político.

“El gobierno estaba tomado, el gobierno no representaba a todos. Ahora sí, ahora no hay un grupo de interés creado, por poderoso que sea, que pase por encima de las leyes y de la voluntad del pueblo”.

Además, subrayó. “yo ayer -eso no se filtró posiblemente,- pero les decía yo a los legisladores que era admirable cómo Carstens, por ejemplo, había logrado en tres años consecutivos la aprobación del presupuesto por unanimidad, imagínense eso, tres años que el presupuesto se aprueba por unanimidad en la Cámara de Diputados, con seis, ocho partidos. ¿Cómo le hacía?

“Pues les repartía a todos, había partidas para todos: gobernadores, presidentes municipales, líderes sociales, organizaciones no gubernamentales, los propios legisladores tenían una asignación del presupuesto, los moches.

“Entonces, ¿por qué actuaban así?, porque el gobierno no estaba para servir al pueblo y no les importaba el plan de desarrollo. ¿Para qué estaba el gobierno en esencia? Para facilitar el saqueo, para trasladar los bienes del pueblo y de la nación a particulares, para eso estaba el gobierno. Entonces, el presupuesto se podía pulverizar, repartir así.

“Ahora no, ahora el presupuesto es para los adultos mayores, para las personas con discapacidad, para las becas, para explorar y perforar los pozos petroleros y detener la crisis en la producción de petróleo, y que el petróleo siga siendo de los mexicanos. Para eso es el presupuesto.

“Entonces, ha habido cambios importantísimos. Entonces, todavía, o sea, cada vez que se iba a aprobar el presupuesto era una romería, parecía un tianguis la Cámara de Diputados, ponían hasta carpas, daban comida para que los diputados fueran atendidos y se repartieran el botín. Así era. Todo eso ya se terminó. Es lo mismo en el caso que tú planteas de medio ambiente.

“Bueno, la Secretaría del Trabajo estaba tomada, era una de las partes de los factores de la producción como se decía antes, la que dominaba, no eran los trabajadores, no tenía representación ahí el obrero. Entonces, todas las decisiones eran para los influyentes.

“Ahora no. Este es un gobierno que representa a ricos y a pobres, a todos los mexicanos, es una realidad la separación del poder político y del poder económico. Y esto nos conviene a todos, porque no es un gobierno faccioso, no es un gobierno al servicio de un grupo”, expuso sobre este tema.

Reunión Plenaria con Morena

En relación a la Reunión Plenaria de Morena donde asistió, puntualizó que fue con la finalidad de informar que el método de encuestas para renovar la Presidencia de ese partido, es mejor para evitar la división.

Como se sabe, ante legisladores les demandó “no echar a perder al partido e hizo un llamado para “¡que se vayan al carajo los ambiciosos vulgares!”.

Un día después (ayer), aseguró que la frase no es ninguna grosería y que no lleva dedicatoria y tiene la finalidad de que se mantengan cerca del pueblo.

“Me encontré la definición de 'al carajo' y no es tan fea, tan grosera; tiene que ver con la navegación, con el mar, con lo marino. A los marineros cuando se portaban mal en los viajes se les mandaba a una especie de canastilla en lo alto que se conocía como el carajo. “Entonces 'vete al carajo' es vas castigado, vas a la canastilla, arriba, no es ninguna grosería. Lo que dije ayer es el que no tiene principios, no tiene ideales, el que es un ambicioso, vulgar no debe dedicarse al noble oficio de la política, se debe de ir al carajo, a nadie en general, es de aplicación universal, corroboró.

Sobre el sentido que le dio a esa expresión, el mandatario bromeó un poco y dijo que si lo dijo así fue porque “irse ‘a Palenque’ (en referencia a La Chingada, el rancho que posee en esa localidad de Chiapas) ya está permitido por la Real Academia de la Lengua, pero él no la usa.

"Fíjese que irse a Palenque ya está permitido, por la Real Academia de la Lengua, nada más que yo no lo digo así".

Como se sabe, la plenaria de legisladores de Morena para definir la agenda legislativa del grupo parlamentario ocurrió en medio de una disputa política entre los senadores Martí Batres y Ricardo Monreal por la titularidad de la Mesa Directiva del Senado, misma que es un hecho que quede en manos de la también tabasqueña Mónica Fernández Balboa, al conseguir el respaldo de 44 de 59 de los colegisladores, además de senadores de otros partidos.

Hablan legisladores

Como consecuencia de la reunión con el presidente López Obrador, los legisladores de Morena rechazaron que los haya regañado por los pleitos entre correligionarios en disputa por diversos cargos, de manera contrario, afirmaron que los felicitó por su trabajo; sin embargo, reconocieron que los llamó “a no perder tierra y a no dormirnos en nuestros laureles”.

Habló de los principios, como siempre, y tuvo mucho eco criticando, como lo sabrán ustedes, al oportunismo, al arribismo, recordando que somos un partido de principios”, puntualizó. Porfirio Muñoz Ledo, presidente de la Cámara de Diputados.

Por su parte, el líder de los diputados de Morena, Mario Delgado, quien busca la presidencia, destacó que “nos encargó mucho que cuidemos a Morena, que no dejemos que Morena se vaya a echar a perder porque es la lucha de muchos años y de muchos millones de mexicanos. Él dice -y estamos de acuerdo, coincidimos- que Morena es el movimiento más importante del mundo por la manera en que se formó conciencia en todo un pueblo, es la conciencia adquirida de manera masiva.

Él nos dijo que no se va a meter en el proceso y no va a permitir que ningún funcionario se meta porque, además de que es ya delito grave, pues fue contra lo que él luchó toda su vida”, explicó.

Ganó Monreal, pero salió “raspado”

El coordinador parlamentario de Morena en el Senado, Ricardo Monreal informó que los coordinadores de las diversas fuerzas políticas tienen la intención de respaldar la candidatura de Mónica Fernández Balboa para presidir la Mesa Directiva, ya que como se sabe Martí Batres se pretendía reelegir.

Puntualizó, sin embargo, que la última palabra se tendrá en el Pleno del Senado el próximo sábado cuando se haga una elección mediante voto secreto.

Y es que como se sabe, el senador Martí Batres Guadarrama al interponer una queja en la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia (CNHJ) de Morena, por la elección de quien sería su representante en la Mesa Directiva, resolvió favorablemente la impugnación que presentó en contra del proceso interno del Grupo Parlamentario y dictaminó que debe realizarse otro.

Resaltó que esta instancia rechazó las prácticas realizadas el pasado 19 de agosto. Por eso enfatizó

constituye una victoria moral y el punto final de la batalla legal que emprendió pero que ya no participará.

“He ganado la batalla de opinión. He triunfado moralmente. Y demostrado que tengo la razón jurídica. Sin embargo, por la razón expuesta, no participaré en un nuevo proceso interno mientras no cambien las condiciones al interior del Grupo Parlamentario y porque mi batalla no es por un cargo como un fin en sí mismo”, concluyó.

¿CÓMO LLEGA AMLO A SU PRIMER INFORME?

POPULARIDAD DE AMLO:

1 de septiembre, AMLO rendirá su Primer Informe con una aprobación del 69%, revela encuesta

32% de desaprobación tiene la administración de AMLO

77% de aprobación tenía en diciembre, cuando tomó posesión

83% logró obtener en febrero

66%, porcentaje al que cayó en junio, el menor nivel en 9 meses de gobierno

9 meses de gobierno cumple AMLO el próximo primero de septiembre

(Fuente: El Financiero y Parametría)

Las acciones de AMLO:

62% de los encuestados consideró que la creación de la Guardia Nacional ha sido la decisión más "favorable" del actual gobierno.

Retirar los recursos a estancias infantiles (61% lo desaprueba).

Cancelación de programas como Prospera (64% lo rechaza).

Cancelación del Seguro Popular (75% lo rechaza).

Respecto a las conferencias que el presidente López Obrador ofrece cada mañana, el 55% las consideró favorables.

Los temas peor evaluados:

65% considera "desfavorable" el tratamiento que se le da al tema de la pobreza

64% rechazó la manera en que se aborda el tema de la corrupción

En Seguridad Pública:

44% de los encuestados dijo que eran "desfavorables" las acciones del gobierno

37% las aprueba.

Cualidades y capacidades de AMLO:

58% de los encuestados considera que uno de sus mayores atributos es su honestidad

53% su liderazgo

43% su capacidad para dar resultados

En decisiones económicas:

51% las reprobó

29% dice que son "favorables"

Relación México-EU:

La encuesta revela que esta “se sigue viendo mal y no se registran avance".