AMLO presidente seguirá la lucha contra el huachicol tras narcomanta

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) dio a conocer en su conferencia matutina que continuará con la lucha contra el huachicoleo tras las amenazas en su contra hechas con una narcomanta colocada en Guanajuato cerca de la refinería de Salamanca.

“No vamos a hacer caso a ningún acto de intimidación, tenemos nuestra conciencia tranquila. Vamos a seguir con el programa de transformación, se va a acabar la corrupción, se va a acabar la impunidad, me canso ganso”, dijo el presidente AMLO.

En su visita a Tlaxcala para la presentación del Programa del Bienestar, AMLO presidente afirmó que ““El que lucha por la justicia, no tiene nada que teme”.

La madrugada del jueves, cerca de la refinería de Petróleos Mexicanos (Pemex) de Salamanca, Guanajuato, fue dejada una narcomanta, aparentemente, de “El Señor Marro” donde exigía al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, retirar las Fuerzas Armadas de la refinería o de lo contrario, se tomarán represalias en contra de la población.

Dejan narcomanta en Salamanca (Puente Mazda). Minutos después aparece un coche con un artefacto presuntamente parecido a una bomba en las afueras de la puerta 4 de la refinería de Salamanca. Imágenes de (@l4nd3t4) pic.twitter.com/B7vWojU2Y0 — Carlos Torres ���� (@CarlosTorresF_) 31 de enero de 2019

“Andrés Manuel López Obrador te exijo que saques a la Marina, Sedena y fuerzas federales del estado, si no te voy a empezar a matar gente inocente para que veas que esto no es un juego y que en Guanajuato no los necesitamos. Ahí te dejo un regalito en mi refinería para que veas cómo se van a poner las cosas y si sueltas a mi gente que se llevaron y si haces caso no van a valer madre. Atente a las consecuencias. Atte. El señor marro.”

A pesar del incidente, el mandatario presumió que durante la jornada del jueves no se registró ningún homicidio en el estado, que desde hace años ha registrado un incremento en los índices de violencia.

“Es un estado que nos preocupa mucho, han habido muchos homicidios, pero viene ya de un tiempo para acá. Ayer, por ejemplo que apareció esta manta, afortunadamente en el registro que tenemos, en el parte de hoy, cero homicidios”, dijo.