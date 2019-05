AMLO presidente se reúne con banqueros

Un grupo de banqueros se reunió en privado con el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), en lo que fue una reunión privada en un hotel ubicado en Paseo de la Reforma.

Dicho encuentro se dio previamente a la comida que ofrecerá a los gobernadores del PAN, PRI y Morena.

El Presidente Andrés Manuel López Obrador, señaló que el encuentro con los banqueros de la firma Merry Linch, fue a petición de directivos que lo invitaron.

“Vienen directivos de otras partes del mundo. Ellos me invitan”, dijo AMLO presidente donde además informó cómo se mantendrá la agenda a lo largo de este día.

Por su parte Presidencia informó que el evento al que asistió el presidente es 10 Leadership Offsite Mexico City.

Se supo que los directivos son Tom Montag, director de operaciones de Bank of America; Alex Bettamio, director ejecutivo para Latinoamérica del Bank of America y Emmio Romano Mussali, director general de Bank of America México.

Con respecto a la reunión con Gobernadores, dijo que será un comida-reunión con los gobernadores panistas se llevará a cabo en Palacio Nacional.

AMLO dijo que el encuentro se dará “con los gobernadores que surgieron del PAN y que ahora son gobernadores que están gobernando para todos, sin embargo, es importante también que se conserven los agrupamientos para bien de las políticas de cada organización”.