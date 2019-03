AMLO presidente revela que cenó con Colosio dos días antes del asesinato

Andrés Manuel López Obrador (AMLO), presidente de México, reveló en su conferencia mañanera en el Palacio Nacional este viernes 22 de marzo que cenó con Luis Donaldo Colosio dos días antes de que fuera asesinado el 23 de marzo de 1994.

El tema del asesinato salió a relucir en la conferencia de AMLO ya que este 2019 se cumple 25 años del asesinato del ex candidato a la presidencia de México.

Andrés Manuel López Obrador (AMLO), tras recibir en su conferencia mañanera una carta enviada por los padres de Mario Aburto, quien fuera acusado por el asesinato de Luis Donaldo Colosio, reveló un dato que muy pocas personas sabían.

“Lamento mucho y sigo lamentando el asesinato de Luis Donaldo Colosio, lo conocí y nos vimos dos días antes que lo asesinaran”, dijo AMLO.

“Un día como ayer, 21 de marzo, cenamos en casa de una amiga en común y el salió a la gira al día siguiente y estuvo en Sinaloa y el 23 en Tijuana”, aseguró el presidente AMLO sobre Luis Donaldo Colosio.

Posteriormente, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) aseguró que el asesinato de Colosio es un hecho muy lamentable y por eso no debe olvidarse.

“Se debe seguir preguntando qué pasó realmente y todo lo que queda sin contestar en este crimen”, aseguró el presidente AMLO sobre el crimen que conmocionó a México hace 25 años.

AMLO presidente aseguró que leerá la carta de los padres del asesino de Luis Donaldo Colosio y afirmó que “en México hay libertades y auténtico estado de derecho, ya no hay estado de chueco, sino de derecho y se van a revisar los documentos y vamos a proceder en lo que podamos también con toda claridad en el marco de la legalidad, esto procede o ya no podemos porque no hay posibilidades legales para o generar falsas expectativas”.