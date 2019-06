AMLO presidente recorre planta de amoniaco, planea restaurarla

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) enfatizó su voluntad de reactivar las plantas petroquímicas de Camargo para producir fertilizantes y sustentar su apuesta por la autosuficiencia alimentaria impulsando la producción del campo.

AMLO presidente realizó un recorrido por la planta de amoniaco, la cual inició sus operaciones en 1967 y que en el sexenio de Vicente Fox quedó en el abandono, donde aprovechó para decir su voluntad sobre la planta.

Sacaremos de la ruina a las plantas petroquímicas para producir fertilizantes y aumentar la producción en el campo. Vamos al acto de Camargo, Chihuahua. pic.twitter.com/esUfA1KT56 — Andrés Manuel (@lopezobrador_) 16 de junio de 2019

Más tarde en su cuenta de Twitter señaló que: “Estamos pensando en iniciar una rehabilitación general de estas plantas y queremos que haya trabajo aquí en Camargo, queremos que se beneficie a la gente porque hace alta también generar empleos”.

AMLO presidente dijo que realizará los estudios necesarios de viabilidad.

Sin embargo AMLO presidente declaró que es consciente del protocolo que se debe seguir para estos casos, por lo que antes de iniciar el proyecto se harán los estudios necesarios de viabilidad para que los costos sean determinados.

Lo anterior también para evitar de los adversarios tengan motivos de discordia.

AMLO presidente dijo que los estudios servirán para garantizar que el proyecto sea realizable en no más de cuatro años; de lo contrario no se haría bajo la idea de no arrancar proyectos que no puedan terminarse en el sexenio.