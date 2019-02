AMLO presidente reconoce aumento del precio de gasolina Magna

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) reconoció en su conferencia matutina el aumento de precio de la gasolina Magna y dio a conocer que la Premium ha reducido.

AMLO afirmó que cumplirá la promesa que le hizo a México de que no haya más incrementos en los precios de la gasolina.

“Ha habido un aumento en la gasolina Magna y una disminución en la Premium; 08.03 de todas maneras yo tengo un compromiso que voy a cumplir, para que se sepa: no va a aumentar la gasolina, ni el diésel, ni el gas, ni la luz en términos reales...”, aseguró el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Andrés Manuel López Obrador (AMLO) no dio a conocer el motivo por el cual ha aumentado el precio de la gasolina Magna, pero insistió que su gobierno se enfocará en general las acciones necesarias para fortalecer Pemex y cumplir el compromiso de que no aumentarán los precios e incluso a mitad del sexenio comenzarán a bajar.

“Yo tengo un compromiso que voy a cumplir; estamos esperando el momento para hacer un ajuste; la gasolina no va a aumentar arriba de la inflación, nunca”, añadió Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

AMLO también declaró que durante sus giras por el norte del país, en estados como Sinaloa y Baja California, los ciudadanos se acercan a él con recibos de luz que plasman los altos costos que pagan; por lo que se comprometió a revisar estas tarifas y mantener el subsidio de la Secretaría de Hacienda, pues estos costos se elevan por el uso de aires acondicionados y climas.

“En mis giras en algunos casos me muestra. Recibos de luz por arriba de lo normal y ya di instrucciones para que se recibe porque no quiero que al interior del gobierno nos estén jugando chueco para provocar inconformidad con la gente. Así que decirle a la gente que voy a cumplir que no aumente el precio de la gasolina, del diesen ni de la luz”, afirmó Andrés Manuel López Obrador (AMLO).