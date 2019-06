AMLO presidente prevé adecuaciones a leyes electorales hasta 2021

El presidenta Andrés Manuel López Obrador (AMLO) reiteró que se llevará a cabo la revocación de mandato en el año 2021 y posteriormente realizará una adecuación de las leyes electorales.El politico tabasqueño, AMLO presidente, también dijo que está a favor de que se quite el fuero presidencial y lo mismo para gobernadores, diputados, senadores y demás autoridades electas.

En cuanto a la fecha para llevar a cabo la consulta de revocación de mandato, AMLO se mostró receptivo para acordar una fecha con los representantes de los partidos políticos y otros sectores.

México se convertirá en una potencia con dimensión social. Conferencia matutina en vivo. https://t.co/CsYr9chAZ4 — Andrés Manuel (@lopezobrador_) 19 de junio de 2019

“No planteé nada electoral, eso no significa que no deba de hacerse. Somos tres poderes y los legisladores son libres, es un poder autónomo y pueden llevar a cabo las reformas que consideren, lo que corresponde al Ejecutivo nuestra agenda es otra”, reveló el presidente en la conferencia mañanera realizada en el Palacio Nacional.

AMLO declaró que pasando el primer periodo de gobierno se van a hacer adecuaciones en las leyes electorales, esto después de la revocación de mandato en 2021 y afirmó que será el Poder Legislativo el que va a resolver este asunto.

“Lo que tenemos como compromiso, y para eso es necesario modificar la ley, es que no haya fraude electoral, logramos en esta elección pasada; Por primera vez en mucho tiempo no intervino el gobierno federal”, declaró AMLO en la conferencia mañanera que se realiza de lunes a viernes desde las 7:00 am.

Andrés Manuel López Obrador (AMLO) reiteró que él es respetuoso con los demás poderes y sobre las propuestas que se hagan en este momento en materia electoral.